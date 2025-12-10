Una psicóloga alerta de por qué es "peligrosa" la reacción de Almudena a la infidelidad de Darío en 'La Isla de las Tentaciones'

En la entrega del pasado lunes de 'La isla de las tentaciones', pudimos ver a una Almudena fuera de sí al conocer la infidelidad de Darío. En un particular reencuentro frente al espejo, la joven llegó a coger dos cocos y tirárselos a su pareja, con tal mala suerte, que uno de ellos rebotó en el cristal y golpeó a Sandra Barneda.

La psicóloga y experta en relaciones de parejas, Claudia Nicolasa, ha analizado la reacción de Almudena al ver la infidelidad de Darío. A través de un vídeo, la psicóloga se fija especialmente en una frase que la malagueña dijo en el programa sobre esta deslealtad: "Habrá visto algo en ella que no tengo yo". Para la profesional, esta frase es "peligrosa", ya que es un síntoma claro de cómo interpretamos el daño amoroso desde la propia culpa.

"Es habitual que aparezcan pensamientos del tipo 'me falta algo', 'Soy insuficiente', 'esa persona es mejor que yo'", explica Claudia Nicolasa. Esto, según ella, es un patrón muy común en quiénes sufren una infidelidad o un abandono. Pero, además, la psicóloga identifica tres motivos que estarían detrás de esa forma de pensar.

Una psicóloga esgrime los motivos de la reacción de Almudena a la deslealtad de Darío

En primer lugar, es un mecanismo de defensa: "Cuando tienes mucho apego a una persona, que la imagen que tienes de esa persona se dañe puede ser mucho más amenazante que dañar la tuya propia". "En vez de entender que esa persona actúa mal y te hace daño, diriges la crítica hacia ti, asumiendo que el problema eres tú. Es una forma de proteger la imagen de 'bueno’ del otro", prosigue.

Según la experta, se trata de una forma de autoengaño emocional: "Como tú eres el problema, no te ves emocionalmente empujado a alejarte de esa persona que tanto quieres". El segundo motivo que da la psicóloga es la necesidad de recuperar el control cuando una relación se tambalea: "Si creo que mi pareja se ha fijado en otra persona porque tiene cosas que a mí me faltan, me estoy diciendo que si yo cambio, si yo mejoro, voy a poder arreglar la situación y recuperar a mi pareja".

"Es convencerte de que el problema depende de ti para así sentir que tienes agencia sobre él", añade Nicolasa. Se trata de otro mecanismo muy habitual en personas que tienen miedo al abandono y buscan sostener la relación, aunque ello perjudique a su salud mental y su bienestar emocional.

El importante mensaje de la psicóloga a las parejas que pasan por una situación similar

Por último, el tercer motivo que esgrime la psicóloga tiene que ver con la baja autoestima: "Si tú ya vienes con una herida de insuficiencia, ante un abandono o una traición, esas creencias se van a activar". Eso distorsiona la interpretación de lo que realmente está ocurriendo: "Van a dar una explicación errónea a la realidad, confirmando esa baja autoestima que tú ya tenías".

Aunque Claudia Nicolasa se centra en el caso de Almudena y Darío, tiene un mensaje para todas las personas que, como ellos, pasen por una situación parecida: "Da igual cómo seas tú, da igual cómo sea la tercera persona. La decisión de mirar a otra persona la toma tu pareja". "Esa decisión habla de quién la toma y no de tu valor", sentencia la experta.