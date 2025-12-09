'La Isla de las Tentaciones' advierte de consecuencias a Almudena tras golpear a Sandra Barneda al perder los papeles

Este lunes, 8 de diciembre, Telecinco emitió una nueva entrega de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. En ella, Sandra Barneda anunció a las chicas que una de ellas tendría la oportunidad de ver a su pareja frente al espejo, aunque solo podría comunicarse a través de gestos. Almudena fue la seleccionada.

De forma unánime, las concursantes eligieron a la malagueña, ya que, según Claudia, "es la que más lo necesita". Y es que la joven reconoció entre lágrimas tener el "corazón roto", pese a desconocer que Darío ya había caído en la tentación: "Estoy decepcionada, siento mucho dolor, pero sigo creyendo en el amor hasta el último momento".

Almudena tenía la esperanza de que este reencuentro le ayudara a saber si su pareja todavía le quiere: "Al verle a los ojos voy a tener muchísimas respuestas y siento que aquí estoy bloqueada. Borja es una persona que puede llegar a gustarme, pero no doy el paso porque confío en mi relación. Necesito mirar a mi novio a los ojos y ver si de verdad está enamorado de mí".

Por su parte, al conocer la noticia, Darío aceptó reencontrarse con su pareja, para intentar que entendiese que había caído en la tentación por "una razón de peso". "Quiero pedirle a Almudena que me entienda por qué tengo motivos para hacer lo que estoy haciendo", aseguró el malagueño, sin pensar ni por un momento la que iba a armar su novia.

Almudena, fuera de sí, al reencontrarse con Darío frente al espejo

Cuando la pareja se reencontró frente al espejo, Sandra Barneda les informó de la regla básica: "Dispondréis de tres minutos y no podéis cruzar ni una sola palabra, pero cualquier gesto puede dar muchas respuestas". Pero como cabía esperar, esto no fue así, y nada más verse, ambos empezaron a lanzarse reproches de todo tipo. "Me has roto el corazón, hijo de puta, hijo de la gran puta. Eres un puto cerdo", le echó en cara ella.

La joven malagueña no paró de hablar, pasando por alto la norma principal de este reencuentro, lo que obligó a la presentadora a intervenir: "Estás hablando todo el rato, haz gestos y miradas". Sin embargo, ella hizo oídos sordos y, fuera de sí, agarró un coco y lo lanzó contra el cristal que la separaba de su todavía pareja.

"¡Almudena, no, Almudena!", exclamó Sandra Barneda, intentando frenar a la concursante. Cuando el coco chocó contra el espejo, Darío, también fuera de sí, dio un puñetazo al cristal. En ese momento ella, volviendo a saltarse las normas, le pidió a su novio que no se tapase la cara cuando se besase con su tentadora. "¡Almudena, no más palabras, solo gestos!", insistió la conductora del programa, que ya no sabía que hacer para que la hiciera caso.

Fue entonces cuando la joven desató toda la furia que llevaba dentro y volvió a lanzar un coco contra el cristal del espejo. Aunque la mala suerte quiso que, en esta ocasión, el coco rebotara contra el cristal y golpeara a Sandra Barneda. "Almudena, mira lo que has hecho", le espetó Darío, reprochándole su actitud. Muy nerviosa, la malagueña rompió a llorar, pidiéndole perdón a la presentadora: "Perdón, perdón, perdón".

Es la desesperación de Almudena cuando aún no ha visto la infidelidad sin cojín y es la violencia latente de Darío, pero sobre todo es el "tú estás loca", "tú no lo entiendes" y "tú te has dejado chupar entera". GRAVÍSIMO pero al menos está grabado todo. #LaIslaDeLasTentaciones16 pic.twitter.com/TAOZT6fnIG — Miss Kokoro (@KokoroMiss) December 9, 2025

Sandra Barneda advierte a Almudena: "Esto va a tener consecuencias"

Sin embargo, y como cabía esperar, Sandra le advirtió que habría represalias: "Almudena, evidentemente esto va a tener consecuencias". Aún así, permitió que la pareja continuase con su particular cara a cara, aunque siguieron saltándose las reglas, algo que colmó la paciencia de la comunicadora: "No podéis hablar y estáis hablando todo el rato. Habéis tenido tres minutos, os habéis saltado absolutamente todo, esto va a tener consecuencias".

Cuando el reencuentro llegó a su fin, Sandra Barneda pidió a los concursantes que se diesen la vuelta y no pronunciaran ni una sola palabra. Pero Almudena volvió a perder los nervios y, tirándose al suelo, empezó a gritar, envuelta en lágrimas: "¡Te tenía en un puto pedestal! ¡Me has roto el corazón una y otra vez, me has destrozado! Te he respetado en todo momento".

Acto seguido, Darío corrió a por ella, pero la presentadora les obligó a separarse. Entonces, él empezó a dar golpes contra el agua, lanzando incluso arena. En ese momento, Almudena echó a correr tras su pareja, obligando una vez más a Sandra Baneda a perseguirla para detenerla. Una situación que volvió a poner de manifiesto la enorme paciencia de la conductora del programa.