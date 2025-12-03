Gala 15 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora del veto a Barranco y una nueva pareja

En directo
La reacción de Helena tras el veto a Barranco y la decisión de las chicas tras su hoguera en la gala de hoy de 'La Isla de las Tentaciones 9'
Mucha atención a lo que se nos viene este miércoles, porque hoy en la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’, Sandra Barneda irrumpirá en Villa Playa para anunciar la decisión de los chicos de vetar a Barranco, que deberá abandonar inmediatamente y durante 24 horas la convivencia con Helena y el resto de las chicas. ¿Cómo reaccionará Helena al descubrir el veto? Previamente, las chicas también tendrán que decidir a quién de las solteras de Villa Montaña conceden el collar del veto.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores:
¿Quiénes son las parejas que participan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. Mientras que Enrique y Andrea llegan hoy para relevar a Álvaro y Mayeli tras su expulsión disciplinaria. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 15 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su episodio 15 este miércoles, 3 de diciembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de esta nueva gala se extenderá previsiblemente hasta las 23:00 horas, dando paso entonces al estreno del especial de ‘El precio de’ sobre las memorias del rey emérito.
El programa 15 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy miércoles 3 de diciembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del decimoquinto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir hoy la llegada de Enrique y Andrea, una nueva pareja.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a suceder esta noche en la Gala 15 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
