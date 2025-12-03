Gala 15 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora del veto a Barranco y una nueva pareja

La reacción de Helena tras el veto a Barranco y la decisión de las chicas tras su hoguera en la gala de hoy de 'La Isla de las Tentaciones 9'

Mucha atención a lo que se nos viene este miércoles, porque hoy en la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’, Sandra Barneda irrumpirá en Villa Playa para anunciar la decisión de los chicos de vetar a Barranco, que deberá abandonar inmediatamente y durante 24 horas la convivencia con Helena y el resto de las chicas. ¿Cómo reaccionará Helena al descubrir el veto? Previamente, las chicas también tendrán que decidir a quién de las solteras de Villa Montaña conceden el collar del veto.