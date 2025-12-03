Conoce a la nueva pareja de 'La isla de las tentaciones 9' que llega este miércoles tras la expulsión de Álvaro y Mayeli

'La isla de las tentaciones 9' abrirá sus villas a una nueva pareja que llega este miércoles para poner a prueba la fuerza de su amor. Tras al breve paso de Mayeli Díaz y Álvaro Rubio, que terminó con la expulsión disciplinaria de la joven y la consiguiente hoguera de las consecuencias, el formato conducido por Sandra Barneda presentará al público a quienes tomarán su relevo: Enrique y Andrea.

"Me cuesta bastante estar aquí, me da miedo perder a Álvaro por mis actos, pero estoy intentando asumir las consecuencias de todo lo que he hecho. Un poco asustada de por dónde voy a salir porque no sé que voy a ver en las imágenes. Nada de lo que he hecho tiene excusa y me siento mal de tener que irme así", confesó Mayeli momentos antes de desvelar que había regresado al concurso embarazada de Álvaro.

Quiénes son Enrique y Andrea, la nueva pareja que llega a #LaIslaDeLasTentaciones esta noche



🐍 A las 21:45h, en Telecinco

https://t.co/OiOKIZXVZ0 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 3, 2025

Enrique y Andrea, la nueva pareja que entra en 'La isla de las tentaciones 9' este miércoles

Tras firmar una de las escenas más violentas de la temporada al colarse en Villa Montaña para confrontar a su pareja, los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 9' han abandonado el programa sin aclarar en qué punto se encuentra su relación antes del nacimiento de su hijo en común. Y ante su salida, este miércoles llega el turno de la pareja formada por Enrique y Andrea.

Los jóvenes, de 19 y 20 años respectivamente, ingresan al reality estrella de Telecinco en su punto álgido de drama, cuando las traiciones e infidelidades en ambas villas no paran de multiplicarse tras las primeras semanas. Llegan desde Gijón, Asturias y llevan juntos tan solo un año y medio desde que se conocieron por redes sociales. Y la nueva pareja parece tener más que claro cuáles son sus límites.

En su presentación adelantada por 'La isla de las tentaciones' Andrea asegura que un simple 'like' a otra chica en redes supone una deslealtad imperdonable de su pareja. Unos celos que parecen estar alimentados por el historial de mentiras de Enrique en su relación, que ha terminado traduciéndose en una dura desconfianza por parte de la joven.

Sin embargo, la pareja llega con un claro objetivo de su primera experiencia televisiva: superar la tentación, reafirmar su amor y dar el siguiente paso. Andrea y Enrique tienen planeado casarse y formar una familia si salen airosos de las tentaciones que el reality tiene preparado para cada uno. Así, los jóvenes de Asturias son la segunda pareja "de recambio" que el formato desenfunda esta temporada, pues hay que recordar que Mayeli y Álvaro entraron tras la expulsión de Nieves y Lorenzo.