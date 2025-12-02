Gala 14 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de las terceras hogueras y la huida de Rodri

En directo
La huida de Rodri ante las imágenes de Helena y Barranco en la tercera hoguera en la gala de hoy de 'La Isla de las Tentaciones 9'
Mucha atención a lo que se nos viene este martes, porque hoy en ‘La Isla de las Tentaciones’ la tensión va a alcanzar altas cotas en la tercera hoguera de los chicos. Tras la airada reacción de Rodri, el joven, derrumbado ante lo que ha visto de Helena y Barranco, abandona la hoguera, lo que obliga a Sandra Barneda a intervenir, puesto que hay más imágenes para él. Además, la cita ante el fuego termina con una decisión crucial que los chicos tendrán que tomar y que afectará a uno de los habitantes de Villa Playa.
Mayeli emite un comunicado y anuncia esta drástica decisión ante su embarazo en 'La Isla de las Tentaciones'
Tras salir ayer a la luz el embarazo de Mayeli Díaz en la hoguera de las consecuencias con Álvaro que ha puesto fin a su paso por ‘La Isla de las Tentaciones 9’ tras su expulsión disciplinaria, la joven valenciana ha emitido un firme comunicado en redes sociales. «He estado desaparecida y va a seguir siendo así un tiempo», empezaba diciendo, antes de explicar que ha decidido alejarse de las redes sociales por salud mental.
«Necesito apartarme de las redes sociales por mi propio bienestar. Siempre he intentado ser fuerte frente a los comentarios, pero esta vez es diferente», reconoce Mayeli. Además, niega categóricamente haber filtrado su embarazo, y es que mucho se ha hablado de unas supuestas conversaciones en las que, presuntamente, habría confirmado que estaba esperando un hijo antes de la emisión.
«No estoy viendo ‘La isla de las tentaciones’ por salud mental y quiero dejar algo muy claro: no he comentado absolutamente nada a nadie, sobre todo relacionado con el programa. Las conversaciones que se están filtrando son falsas», asegura. De esta forma, defiende que ha respetado el contrato de confidencialidad y, aunque ahora mismo prefiere alejarse del foco mediático, no descarta hablar en un futuro: «Pronto podréis escuchar la verdad directamente de mi boca».
Por último, Mayeli también tiene unas palabras de agradecimiento a sus seguidores por todo el cariño recibido: «Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me escribís cada día para enviarme fuerzas y por empatizar conmigo. Gracias de verdad».
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores:
¿Quiénes son las parejas que participan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. Mientras que Álvaro y Mayeli ya han dicho adiós tras su expulsión disciplinaria con el anuncio de su embarazo, y proximamente serán sustituidos por una nueva pareja. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 14 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su episodio 14 este martes, 2 de diciembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de esta nueva gala se extenderá previsiblemente hasta las 23:00 horas, dando paso entonces a un nuevo capítulo de la temporada 14 de ‘La que se avecina’.
El programa 14 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy martes 2 de diciembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del decimocuarto programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir hoy el abandono de un concursante en plenas terceras hogueras ante unas imágenes desoladoras.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a suceder esta noche en la Gala 13 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
