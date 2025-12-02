Gala 14 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de las terceras hogueras y la huida de Rodri

Mayeli emite un comunicado y anuncia esta drástica decisión ante su embarazo en 'La Isla de las Tentaciones'

Tras salir ayer a la luz el embarazo de Mayeli Díaz en la hoguera de las consecuencias con Álvaro que ha puesto fin a su paso por ‘La Isla de las Tentaciones 9’ tras su expulsión disciplinaria, la joven valenciana ha emitido un firme comunicado en redes sociales. «He estado desaparecida y va a seguir siendo así un tiempo», empezaba diciendo, antes de explicar que ha decidido alejarse de las redes sociales por salud mental.

«Necesito apartarme de las redes sociales por mi propio bienestar. Siempre he intentado ser fuerte frente a los comentarios, pero esta vez es diferente», reconoce Mayeli. Además, niega categóricamente haber filtrado su embarazo, y es que mucho se ha hablado de unas supuestas conversaciones en las que, presuntamente, habría confirmado que estaba esperando un hijo antes de la emisión.

«No estoy viendo ‘La isla de las tentaciones’ por salud mental y quiero dejar algo muy claro: no he comentado absolutamente nada a nadie, sobre todo relacionado con el programa. Las conversaciones que se están filtrando son falsas», asegura. De esta forma, defiende que ha respetado el contrato de confidencialidad y, aunque ahora mismo prefiere alejarse del foco mediático, no descarta hablar en un futuro: «Pronto podréis escuchar la verdad directamente de mi boca».

Por último, Mayeli también tiene unas palabras de agradecimiento a sus seguidores por todo el cariño recibido: «Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me escribís cada día para enviarme fuerzas y por empatizar conmigo. Gracias de verdad».