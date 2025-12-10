¿Tendrá segunda temporada 'La Agencia' tras su final en Telecinco y en qué plataforma se puede ver la serie?

Telecinco cierra este miércoles, 10 de diciembre la primera temporada de 'La Agencia', la adaptación española de la exitosa serie francesa 'Call my agent', con las dudas de si renovará por una segunda tanda de capítulos. La ficción creada por Daniel Écija se despide tras unos datos de audiencia ligeramente por debajo de la media de la cadena.

Si Telecinco concluyó el pasado mes de noviembre con una audiencia media del 9%, la serie 'La Agencia' anota un promedio del 8,7% y 657.000 espectadores de media, a falta de emitir su último episodio. Unos datos que se han mantenido bastantes estables: si en el estreno obtuvo un 10,9% y 909.000 televidentes, hace dos semanas en su última emisión cosechó un 8,7% de cuota.

Por el momento, Mediaset no ha oficializado la producción de más temporadas, y tras ser consultada por El Televisero su productora The Good Mood tampoco confirma la decisión que se tomará con el futuro de la serie, y se limita a apuntar que la última emisión se trata del último capítulo de la temporada. Pero además, también hay un detalle que hace aflorar las esperanzas de una continuación, y es que el grupo lo vende también en sus comunicados como el "final de temporada". Sumado a que algunas de sus tramas principales se quedarán sin cerrar y haría viable grabar más episodios.

Mientras se resuelve su incierto futuro, coincidiendo con su final en la televisión en abierto, Mediaset cerró recientemente un acuerdo con Disney+ para que la ficción pase a formar parte del catálogo de la plataforma de streaming. De esta forma, los 13 capítulos de los que consta la primera temporada de 'La Agencia' se podrán ver al completo en dos fases en dicha plataforma. Mientras que los primeros seis episodios se pueden disfrutar desde el 4 de diciembre, los capítulos restantes no llegarán hasta enero de 2026.

Así es el último capítulo de 'La Agencia', este miércoles 10 de diciembre en Telecinco

Silvia Abril, en el capítulo final de 'La agencia'

Los representantes de Rebecca Talent, convencidos de que tener a Asier como nuevo jefe solo les traerá problemas, traman un plan para recuperar la agencia. Para Gabi este es solo uno de los frentes abiertos, ya que la noticia de que Valeria también espera un hijo suyo le coloca en una situación muy comprometida. Una fiesta y una copa de más forman la tormenta perfecta para que el agente cometa un error del que se arrepentirá después.

Por si fuera poco, su representada Silvia Abril, que está dirigiendo su primer musical, recibe la noticia de que su actor protagonista deja la función cuando apenas quedan unos días para el estreno y recurre a él para encontrar una solución exprés.

Entretanto, Ismael recibe una oferta para protagonizar una película que se rueda en el extranjero y le pide a Laura que le acompañe en su aventura. La joven asistente tendrá que tomar una decisión que será crucial en su relación.

Así es 'La Agencia'

La serie transcurre en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes -Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano)-, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

Protagonizada por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso, Goya Toledo, Denisse Peña o Juan Gea, entre otros, cda uno de los capítulos cuenta con la colaboración de una estrella invitada que protagoniza una trama autoconclusiva interpretándose a sí misma: Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera, Sara Sálamo, Silvia Abril y Ernesto Sevilla.