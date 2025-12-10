Telecinco anuncia 'Pura Sangre', el estreno de la temporada: Así es la ambiciosa serie que aspira a convertirse en saga

Telecinco ha iniciado la campaña de promoción de 'Pura Sangre'. Se trata de su nueva gran apuesta de ficción, que previsiblemente llegará al prime time a comienzos de 2026, con un reparto espectacular encabezado por Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Pedro Casablanc y Blanca Romero, entre otros.

Está creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe, que declararon durante el proceso de rodaje que "es una serie ambiciosa y complicada", y producida en colaboración con Shine Iberia. Es la primera serie que la productora de 'MasterChef' realiza propiamente para Mediaset. La dirección, por su parte, corre a cargo de Rómulo Aguillaume y Belén Macías.

La historia, que versa sobre una compleja trama de secretos, lealtades cruzadas, tensiones económicas y heridas sin cerrar, se ha rodado al aire libre en un 70%, de ahí su complejidad. A lo largo de 17 semanas, la grabación se ha llevado a cabo en diversas localizaciones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

'Pura Sangre' consta de dos temporadas de ocho capítulos cada una y con un metraje de 65 minutos aproximadamente. Además, en Mediaset albergan esperanzas en que tenga una larga continuidad: "Esperemos que dure mucho tiempo, tiene todos los ingredientes para que sea muy larga. En el ADN está que sea una saga", afirmó Ghislain Barrois, CEO de Mediterráneo, sobre una ficción que se define como un 'Falcon Crest' en la Sierra de Gredos que nos evoca a otras ficciones históricas como 'Dallas' o 'Gran Reserva'.

Aitor Luna ('La fuga', 'La catedral del mar'), Maru Valdivielso ('Servir y proteger', 'Hospital central'), Jaime Zatarain ('Ángela'), Belén López ('Amar es para siempre', 'Mar de plástico'), Eva Ugarte ('¿A qué estás esperando?', 'Madres. Amor y vida'), Juanfra Juárez ('Cuando nadie nos ve', 'La Caza'), Pablo Álvarez ('La Favorita. 1922', 'La Moderna') y César Mateo ('Bienvenidos a Edén', 'Amar es para siempre') completan un elenco artístico muy coral.

Sinopsis de 'Pura Sangre', la nueva serie de Telecinco, y primeras imágenes

🩸 Cada secreto, tiene un precio 💥



🏇 #PuraSangre, estreno muy pronto, en Telecinco pic.twitter.com/oCKuFlfDZK — Telecinco (@telecincoes) December 9, 2025

En La Galana, la finca familiar de los marqueses de Monteclaro, el más valioso semental aparece envenenado junto a varios potros de la cuadra. Este suceso sacude la aparente tranquilidad de la familia y desencadena una investigación que amenaza con destapar una compleja trama de secretos enterrados.

Ángela Molina interpreta a Rosario del Monte, heredera del marquesado, mientras que Pep Munné se pone en la piel de su marido, Antonio Acuña. Juntos encarnan un matrimonio anclado en la tradición y marcado por un legado que empieza a resquebrajarse. Blanca Romero da vida a Alicia Hermida, una teniente del SEPRONA poco convencional que desempeñará un papel clave en la historia. Lo que para ella iba a ser un destino tranquilo mientras realizaba un tratamiento de fertilidad, pronto se convertirá en una investigación que removerá los cimientos del marquesado y todo su entorno.

La historia se adentra también en las vidas de los hijos de los marqueses: Miranda Acuña (Amaia Salamanca), alta ejecutiva de una consultora financiera y futura heredera del legado familiar; y Héctor Acuña (Aitor Luna), un periodista recién llegado de una zona de conflicto en la que trabajaba como reportero. Junto a ellos, Consuelo Cifuentes (Maru Valdivielso), la guardesa de la finca, una mujer leal cuya vida ha estado siempre al servicio del marquesado y de sus secretos.

Fuera de la finca se encuentran otros personajes clave de 'Pura Sangre' como Fernando Vázquez (Pedro Casablanc), presidente de la cooperativa agraria local y viejo enemigo de la familia, al que muchos señalan como responsable de los actos vandálicos que sacuden La Galana.

Desde esta influyente familia hasta los trabajadores y habitantes de la zona, enfrentados a ellos por intereses económicos y políticos, ‘Pura Sangre’ explorará las luces y las sombras de un mundo donde todos tienen algo que ocultar… y algo que perder.