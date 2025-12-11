Telecinco sigue confiando en Jorge Javier Vázquez tras 'GH 20' para presentar el regreso de este formato

Jorge Javier Vázquez seguirá siendo una de las principales figuras de Mediaset en 2026. Y es que el grupo sigue confiando en el catalán pese al gran fiasco que ha supuesto 'Gran Hermano 20', que concluirá próximamente tras acelerar su final tras apenas mes y medio de emisión.

Hace unas semanas, Telecinco anunciaba la renovación de 'El diario de Jorge' hasta el próximo mes de junio. De este modo, el presentador seguirá siendo uno de los rostros de las tardes de la cadena en 2026 a la espera de saber qué pasará con 'El tiempo justo' y qué concurso sustituirá a 'Agárrate al sillón'.

Pero además de 'El diario de Jorge' y su permanencia en 'Supervivientes' y a la espera de saber si se pondrá al frente de 'El reencuentro', Jorge Javier Vázquez seguirá en el prime time de Telecinco con otro de sus formatos. Y es que según ha avanzado Poco Pasa TV, el grupo ha decidido renovar 'Hay una cosa que te quiero decir' por una nueva temporada.

Tras la buena acogida que tuvo 'Hay una cosa que te quiero decir' en su regreso en enero de este año, Telecinco volverá a confiar en el emotainment tras cerrar con un 11% y 962.000 espectadores su décimo novena temporada. Según la citada cuenta, la cadena grabará las nuevas entregas de este formato producido por Bulldog TV en el primer trimestre de 2026 para su emisión en primavera.

De esta forma, todo apunta a que 'Got Talent España' será la gran apuesta de Telecinco para la noche de los sábados a primeros de año tomando el relevo del cine que ha sustituido a 'Bailando con las estrellas' hasta que sea 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez quién ocupe su hueco.