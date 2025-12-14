Preguntan a Chanel por la decisión de TVE de retirar a España de Eurovisión y deja una frase categórica

La decisión de RTVE de abandonar el próximo Festival de Eurovisión por permitir la UER la presencia de Israel en el certamen sigue generando reacciones. Las últimas en dar su opinión al respecto han sido las eurovisivas Ruth Lorenzo y Chanel Terrero, quienes representaron a España en 2014 y 2022 respectivamente.

Tras las votaciones que se celebraron en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, la Unión Europea de Radiodifusión decidió la permanencia de Israel en Eurovisión 2026, pese al genocidio que está cometiendo en la franja de Gaza. Por tal motivo, TVE cumplió su palabra y se retiró del certamen, como manera de protestar por la presencia del país hebreo.

Junto a España, también han anunciado su retirada Eslovenia, Países Bajos, Irlanda e Islandia. Y no solo eso, sino que, además, algunos ganadores de ediciones anteriores están devolviendo sus trofeos como protesta. Tal es el caso de Nemo, ganador de Eurovisión 2024, quien grabó hace unos días un vídeo en el que explicó que iba a devolver el micrófono de cristal porque se negaba a colaborar en el blanqueamiento a Israel.

Sobre la decisión de RTVE de abandonar el Festival de la canción han sido preguntadas Ruth Lorenzo y Chanel Terrero este mismo sábado durante el photocall de los Premios Forqué. La segunda, quien quedó en un excelente tercer puesto en Eurovisión 2022 con su tema 'Slomo', ha dejado clara su posición con una frase categórica: "La verdad es que yo siempre voy a apoyar a la delegación de mi país, de España, y eso es todo lo que tengo que decir".

Ruth Lorenzo se une a Chanel Terrero

Más explícita se ha mostrado Ruth Lorenzo, quien ha respaldado la postura de RTVE: "Yo lo veo bien porque al final creo que lo que defiende el festival de la canción son los derechos humanos, el arte y la hermandad por encima de todo. Y estamos viendo que no se está cumpliendo". De esta forma critica el hecho de que la UER esté blanqueado a un país genocida que va contra los derechos humanos.

Aunque deja claro que para ella, participar en Eurovisión ha "sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera porque me abrió las puertas de mi país. Me dio la oportunidad de que hoy pueda estar aquí frente vosotros, haciendo la gala de los Forqué. Entonces le estoy muy muy agradecida". sentenció la cantante murciana.