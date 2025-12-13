Carmen Lomana respalda la decisión de España de retirarse en Eurovisión con una opinión inesperada en ella

Ha pasado más de una semana desde que España anunció su retirada de Eurovisión. RTVE se sumó a otros cuatro países que han decidido sumarse al boicot al certamen por la permanencia de Israel. Y desde entonces han sido muchos los que se han manifestado siendo la última Carmen Lomana.

Carmen Lomana suele comentar toda la actualidad cada fin de semana junto a Cristina López Schlichting en 'Fin de Semana' en COPE. Y en esta ocasión, la socialité no ha dudado en pronunciarse sobre la decisión de España de no participar en Eurovisión 2026.

Realmente, Carmen Lomana ha contestado a la pregunta de un oyente que le había cuestionado precisamente por su opinión sobre el adiós de España al certamen y su conflicto con la UER por la presencia de Israel en pleno genocidio en Gaza.

En concreto, el oyente que se llamaba Sergio, consideraba que la decisión de RTVE con José Pablo López a la cabeza era de "cine". Un término que Lomana compartía al celebrar la determinación de la cadena pública con respecto al festival de la canción.

"Pienso igual. Con lo mal que nos han tratado. Hemos llevado gente muy buena", comentaba Carmen Lomana dejando entrever que ella aplaudía la retirada de Eurovisión porque considera que siempre se ha sido muy injusto con nuestro país y nuestros representantes a la hora de las votaciones.

"La última que fue lo dio todo Melody con Esa diva. Era maravillosa", añadía Lomana. A lo que la presentadora de 'Fin de semana' en Cope apostillaba que "no nos merecíamos ese puesto". "Eso. ¡Qué se queden todos estos pesados ahí!", terminaba diciendo la socialité.

Eso sí, Carmen Lomana no se mordía la lengua al cuestionar cómo se está politizando un festival que no debería ser político. "También lo han empezado a politizar. Que si Palestina, que si no sé qué… ¡Por favor!", expresaba. "Creo que lo mejor es que se vayan, descansen y que vuelvan dentro de dos o tres años si se ven con fuerzas", concluía al respecto. "Así nos ahorramos el dinero y no nos lo gastamos en tonterías", sentenciaba López Schlichting.