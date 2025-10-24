Chanel Terrero deja clara su opinión sobre la expulsión de Israel de Eurovisión: "No estoy a favor"

La participación de España en la próxima edición de Eurovisión continúa en el aire después de que la UER suspendiese la votación que iba a decidir si Israel formará parte del evento o no. Y Chanel Terrero ha sido la última en sumarse al caldeado debate meses después de que TVE reforzase su compromiso con Palestina anunciado su retirada en caso de el concurso de luz verde a la candidatura israelí.

La decisión final sobre si Israel estará presente en la celebración del próximo mayo tendrá lugar finalmente los días 4 y 5 de diciembre en la Asamblea General del certamen. Y si bien España ha sido la primera del Big 5 en anunciar su salida del concurso por primera vez en la historia, otros países como Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos han seguido su iniciativa de pedir la expulsión del estado israelí de la fiesta de la música.

Chanel Terrero manifiesta alto y claro su opinión sobre la participación de Israel en Eurovisión

Todo un debate de actualidad que ha salpicado de lleno a Chanel Terrero, que no ha dudado en sincerarse ante los micrófonos de 'No somos nadie' durante un evento de moda. "Con todo esto del boicot, ¿qué te parece que Israel vaya a participar en Eurovisión?", le preguntaba un reportero del espacio de TEN por sorpresa a la representante de España en Eurovisión 2022.

Chanel se posiciona: "no estoy a favor de que Israel participe en Eurovisión".#NoSomos23O pic.twitter.com/kSjbCY8E0A — TEN TV (@TENtv) October 23, 2025

"Pues no estoy a favor, la verdad", no ha tardado en sentenciar la intérprete de 'Slomo', que con gesto serio dejaba clara su postura sobre la problemática internacional ante el periodista. "¿Preferirías que Israel no participara?" insistía Ale Marchal, el reportero del magacín de Quickie que se había desplazado hasta el evento.

"Pues sí, la verdad. Te acabo de contestar", ha insistido Chanel Terrero, cerrando la puerta a posibles especulaciones sobre su apoyo al certamen o su falta de posicionamiento con el pueblo palestino y la condena del genocidio. Sin embargo, desde el plató de 'No somos nadie' su pronunciamiento no ha convencido a todos.

"Ha dicho abiertamente que está en contra de la participación de Israel en Eurovisión. Además, es una representante que tuvo la mejor puntuación de las últimas décadas. También fue la responsable de dar los puntos este año", ha señalado Carlota Corredera rompiendo una lanza a favor de la cantante, que nos otorgó a España en 2022 su mejor puesto en 27 años con la tercera posición.

Al mismo tiempo, Belén Esteban se ha mostrado más crítica con Chanel Terrero , asegurando que debería haber sido "más contundente" sobre el tema en lugar de mostrarse tan cortante con el periodista. Y no es la primera vez que la artista tiene que aclarar su posición respecto a una polémica que le afecta de lleno, pues en 2022 tuvo que condenar la violación de derechos humanos en Qatar tras ganarse críticas por interpretar la canción oficial de la Selección Española en el Mundial que se celebraba en el polémico país.