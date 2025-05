Chanel Terrero rompe su silencio en 'La Revuelta' sobre el infierno que vivió tras Eurovisión: "Me obligaron a..."

Chanel Terrero aterrizó este lunes en 'La Revuelta' para presentar su nuevo sencillo 'Antillas', con el que ha protagonizado su esperado regreso tras meses desaparecida. La cantante irrumpió en el escenario con un elaborado número de baile, y más tarde no dudó en sincerarse sobre el complicado momento que atravesaba la última vez que el humorista la entrevistó, hace poco más de un año.

La primera vez que la representante de España en Eurovisión 2022 visitó a David Broncano fue a principios de 2024, cuando acudió a 'La Resistencia' para presentar su primer álbum de estudio 'Agua'. Y aunque en su momento pudo parecer uno de los momentos más dulces de su carrera, la cantante desveló la realidad de sus primeros pasos en la industria y los problemas que atravesó.

Chanel Terrero se confiesa sobre el lado oscuro de su salto a la fama tras Eurovisión: "Cogí mucho miedo, me daba ansiedad, lloraba"

"Al acabar Eurovisión bien, fue como a finales de año, bastante mal. 2023 fue regulero, pasaron muchísimas cosas, me obligaron a hacer muchas cosas que no quería hacer... la industria", comenzó explicando Chanel al conductor de 'La Revuelta', que recordaba ese año marcado por la felicidad de su buen resultado en el festival.

No solo la industria bbs.. — Chanel Terrero (@chanelterrero) May 13, 2025

Sin embargo, según explicó la artista, cuando llegó el momento de construir su sonido y su identidad musical, la cosa se torció. "Me llevaron por un camino que no estaba disfrutando, le cogí mucho miedo al estudio, a componer. Me daba ansiedad, lloraba porque no quería ir", confesó la cubana, haciendo referencia tal vez al estreno de 'Toke', su primer single tras Eurovisión a finales de 2022.

"Tenía que hacer algo que la gente esperaba de mí pero que no sabía bien lo que era. Entonces fue una época bastante mala", aseguró Chanel Terrero. "Te llevaron por un camino musical que no te gustaba, ¿cómo que?", preguntó el presentador buscando un ejemplo de esa macha en su historial que le gustaría borrar. "Era rollo el disco que he sacado en 2024", confesó la cantante causando conmoción en el público.

"No me sentía muy identificada con lo que estaba haciendo"

Así, la cantante admitió abiertamente no estar conforme con la música que conforma su trabajo debut. "A ver, hay cosas que molan pero... Es a nivel personal, no me sentía muy identificada con lo que estaba haciendo, estaba un poco perdida y el proceso fue un poco tedioso", continuó explicando Terrero. "Es más lo que significa para mí eso que realmente... hay gustos y colores.", terminó resolviendo la intérprete, asegurando que tuvo "mala suerte".