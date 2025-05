Aplauso atronador por la insólita entrada que ha hecho Chanel Terrero al teatro de 'La Revuelta' de Broncano

David Broncano se disponía a presentar a su invitada de este lunes en 'La Revuelta' cuando su equipo comenzó a desalojar todo el mobiliario del escenario sin explicación alguna. Y mientras el presentador trataba de entender lo que estaba ocurriendo, Chanel Terrero irrumpió en el escenario con un amplio cuerpo de baile para poner a bailar a todo el teatro al ritmo de 'Antillas', su nuevo single.

Una vez Lalachus terminó su sección sobre Melody y Eurovisión, el conductor de 'La Revuelta' estaba pensando en cómo introducir a la que fue nuestra representante de Eurovisión en 2022. "¿Pero por qué hacemos esto de desalojar?", preguntó muy confuso el presentador mientras sacaban el sofá, la mesa y todo el mobiliario de su sitio habitual para hacer sitio a "la mami" y sus bailarines.

Chanel Terrero obliga a desalojar el escenario de 'La Revuelta' con una actuación sorpresa

Fue entonces cuando Chanel Terrero arrancó su actuación desde el backstage del teatro, avanzando cada vez con más bailarines hasta estallar en una compleja coreografía en el centro del escenario. La cubana está de vuelta después de casi un año alejada de los focos para inaugurar su nueva etapa artística, que tiene 'Antillas', su nuevo sencillo, como carta de presentación.

"No me esperaba el descanso de la Superbowl aquí de repente", comentó David Broncano atónito mientras ayudaba a la cantante a bajar de la mesa de entrevistas, donde había culminado su enérgico número que también dejó impresionado a muchos de los espectadores. Y es que, las redes no tardaron en llenarse de reacciones al explosivo regreso de la intérprete de 'SloMo'.

"Menuda reina, esto ganaba Eurovisión este año. ¡Sí lo digo!", escribió un espectador de 'La Revuelta' en X. "Ella nos puede dar la tercera en Eurovisión. ¡Chanel vuelve! Que tercera echamos de menos", publicó otro usuario en la plataforma, alabando la actuación de la invitada de este lunes en el espacio de La 1

Ella nos puede dar la tercera 🏆🏆🏆 en Eurovisión.



Chanel vuelve! Que tercera echamos de menos 🫶🏼 https://t.co/94i2pVJJsd — Àngel VTercero (@angelvtercero) May 12, 2025

lo q acaba de hacer miss chanel se mea en lo que estaba haciendo al mismo tiempo melodia en basilea #Eurovision https://t.co/vXrmFN6BIt — carmen lopez 💋🌊 (@meeenxuu) May 12, 2025

Menuda reina. Esto ganaba Eurovisión este año, si lo digo. https://t.co/tqyo7z2LLn — Manu🫧 (@Bloowow) May 12, 2025

Esta mujer es lo más grande de España. https://t.co/BVQ9eoBo1q — Elena Dokrai (@dokrai11) May 12, 2025

Oficialmente han vuelto los Chanelazos pic.twitter.com/IudwDcH7wh — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) May 12, 2025

ACABÓ CON ABSOLUTAMENTE TODO EL MUNDO https://t.co/NGyz9thSgZ — Carlos 🥭 (@cardokii) May 12, 2025

Chanel eres PERFECTA ME OYES https://t.co/RTyewm0Zp1 — 𝐉𝐨𝐡𝐧 🐺 (@John_kraven97) May 12, 2025

joder pero este servicio https://t.co/RgnJTKbG25 — henry (@henryhenndrix) May 12, 2025

TE QUIERO ERES LO MÁS GRANDE QUE LE HA PASADO A ESTE PAÍS @chanelterrero https://t.co/KRnovcqNgu — jorge 𓀡 (@needydamien) May 12, 2025

Acabo con todos me temo

SERVICIO DE COÑO AL 100 % https://t.co/588GsYzzOZ — Pablo López (@Pablolr_01) May 12, 2025