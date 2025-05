El hermano de David Broncano pega el salto a TVE para presentar su inminente proyecto profesional

Daniel Broncano, director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y reputado clarinetista a nivel internacional, ha dado el salto la casa televisiva de su hermano, David Broncano. El músico reapareció en la pequeña pantalla este fin de semana a través del Canal 24 Horas de RTVE, donde adelantó todos los detalles sobre el festival de música clásica que organiza en Jaén desde hace 12 años.

'Música en segura' está a punto de dar el pistoletazo de salida a su doceava edición, y Daniel Broncano podría haber acudido a 'La Revuelta' para hacerse eco del "mayor festival cultural de España rural", que volverá a abrir sus puertas el próximo 14 de mayo. Sin embargo, el hermano del humorista prefirió explicar la naturaleza de su longevo y exitoso proyecto en el Canal 24 Horas junto a Ángeles Bravo entre otros medios.

"Como punto especial citaría el acoger a la banda de Catarroja -Societat Musical l'Artesana de Catarroja-, uno de los municipios más afectados por la DANA el pasado mes de octubre", comenzó explicando el hermano de David Broncano sobre esta nueva edición del festival, que acumula más de 165 conciertos y 70.000 personas en su más de una década de historia.

"Queremos poner en el centro de todas las miradas ese papel tan fundamental que tiene la música en Valencia con un concierto de la Cooperativa de Orcera con el pianista valenciano Josu de Solaun", continuó explicando el jiennense en el Canal 24 Horas. Y es que, el músico ya había acudido anteriormente esa misma semana a otros espacios como 'Hora 25' de la Cadena SER'.

Además, el propio David Broncano hizo mención del festival durante 'La Revuelta' hace unos días al tener que justificar ante Manuel Carrasco el motivo por el que, una vez más, no acudirá a su concierto. "Se me acusa de que dije que iba a ir al concierto de Sevilla y no voy a ir finalmente. Hay un motivo: ese día es el festival de música clásica que organiza mi hermano en mi pueblo, lo hace desde hace muchos años y siempre voy", aclaró el conductor de 'La Revuelta'.

"La clave del festival es esa apuesta porque lo que suceda aquí no suceda en otro lugar", aseguró Daniel Broncano sobre todas las sorpresas de esta nueva edición. "En un momento de mucha tensión internacional abogamos por la música como lugar de encuentro, como himno que se podría llevar al universo. Y ese es el leitmotiv de estos 14 conciertos", añadió el músico durante su conexión en directo con el Canal 24 Horas.

Cabe destacar que, ya durante su etapa al frente de 'La vida moderna', programa de Cadena SER que David Broncano conducía junto a Ignatius y Héctor de Miguel, el humorista se encargó de servir de altavoz para el proyecto de su hermano, entrevistándolo por teléfono en numerosas ocasiones. Y desde su nacimiento en 2024, 'Música en segura' se ha convertido en todo un referente del panorama cultural rural.