David Broncano se queda sin invitado a última hora en 'La Revuelta' y tiene que pedir explicaciones

David Broncano y su equipo vieron peligrar la emisión de 'La Revuelta' de este jueves por un contratiempo de última hora. Tal y como explicó el humorista nada más arrancar el espacio de La 1, el miércoles a última hora descubrieron que finalmente el invitado programado para cerrar la semana no podía acudir. Y el presentador no dudó en denunciar la incertidumbre que había vivido hasta poco antes de grabar el programa.

"Creo que es el día más loco, hemos llegado aquí sin saber si había invitado", anunció nada más poner un pie en el escenario el humorista, que estaba a punto de desvelar a los espectadores el caos que habían supuesto las últimas 24 horas para el equipo de 'La Revuelta'. "Hoy hay un invitado, una invitada… unos invitados creo", explicó Broncano sin saber con exactitud a quién recibiría a continuación.

David Broncano desvela la incertidumbre que ha vivido 'La Revuelta' este jueves y señala a su equipo

Y el humorista no tardó en señalar al responsable de su confusión, que saldría minutos después ante los espectadores parda dar la cara. "Esto no es un teatro, es real", insistió David Broncano. "He llegado hace un poco y me han dicho 'parece que hay invitado pero no lo sabemos'...", continuó explicando mientras Fernando Delgado, encargado de invitados del programa, agarraba un micrófono para explicar su versión de los hechos.

No sé cómo sale adelante este programa cada día.



Fernando es el mejor, sin él esta mierda no sería posible. #LaRevuelta pic.twitter.com/QFE9TpCnlS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 8, 2025

"No solo hay invitado, hay un programón por delante", sentenció entre aplausos el trabajador de 'La Revuelta'. "Iba a venir hoy Antonio López, el pintor y un señor que tiene una calle", desveló el presentador mientras Delgado trataba de argumentar el motivo de la baja de última hora del pintor. "No puede ser porque tiene un proyecto en un catedral", lamentó el encargado de invitados, asegurando que su visita se había quedado pendiente para más adelante.

Pero David Broncano no dudó en reprocharle el silencio que ha mantenido durante gran parte del día sin comunicar quién pasaría por el programa finalmente. "Eso a las 9 de la mañana, te he escrito toda la mañana, te he llamado y no he recibido respuesta hasta las 5 de la tarde", espetó algo indignado el humorista.

"La última vez que vine también te hice un favor y me sacaste diez minutos"

"Me fui de aquí con la ilusión de encontrar un buen invitado hoy y he estado toda la noche sin pegar ojo", aseguró Fernando entre risas del público que sugerían que había trasnochado de fiesta, por lo que había pasado la mañana durmiendo sin atender las llamadas de Broncano. "Estaba buscando invitado y justo cuando he encontrado a la grandísima invitada que viene esta noche me he relajado, me he quedado traspuesto, me he despertado, he visto que todo lo que había creado por la mañana se mantenía y he venido aquí a dar la cara", aseguró.

Finalmente, la encargada de sacar a David Broncano de un apuro, una vez más, fue Adriana Torrebejano. La actriz acudió por segunda vez esta temporada a 'La Revuelta' para presentar la nueva temporada de 'Atasco', la miniserie de Amazon Prime Video que estrena su nueva tanda de episodios este viernes 9 de mayo. "Te recuerdo que la última vez que vine, que también te hice un favor, me sacaste diez minutos", le espetó la actriz entre risas.