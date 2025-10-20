Así es el videoclip de "Érase una vez (Once upon a time)", la canción de Gonzalo Pinillos para Eurovisión Junior 2025

Tras estrenar hace unas semanas "Érase una vez (Once upon a time)", la canción con la que Gonzalo Pinillos representará a España en Eurovisión Junior 2025 el próximo 13 de diciembre; TVE ha publicado este lunes el videoclip del tema justo antes de 'La revuelta' de David Broncano.

Dirigido por Jimmy Llamas, con vestuario de Raúl Amor, el videoclip de la canción de Gonzalo Pinillos sumerge al espectador en un viaje visual del joven artista a través de distintos escenarios de aventuras y fantasía en línea con la letra del tema.

La canción de Gonzalo Pinillos transmite un mensaje de fomento de la cultura y la literatura dirigido a todas las edades e idiomas pues el joven es un apasionado de la música y de la lectura. "Desde pequeño mis libros favoritos han sido los de fantasía, como 'Matilda'. Ahora me estoy leyendo 'Los Juegos del Hambre'. Es una muy buena oportunidad para enseñar mi amor por la lectura a través de mi canción para Eurovisión Junior", explica el cantante.

El videoclip basa su universo creativo en dos ambientes contrapuestos, cada uno con su carga simbólica: al inicio, el cantante aparece inmerso en la atmósfera literaria de la biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, rodeado de estanterías y libros. A medida que avanza la historia que está leyendo, el protagonista y el espectador se sumergen en varios universos imaginarios: campamentos, escenarios de naufragio y una secuencia poética en la que toca el piano bajo frente a una supernova, suspendido en un firmamento de ensueño.

El videoclip de la canción de España para Eurovisión Junior 2025 concluye con una imagen icónica: Gonzalo al piano, rodeado por el brillo de las estrellas, casi suspendido en un limbo poético… Un instante que resume visualmente el espíritu de "Érase una vez (Once upon a time)" como puente entre la realidad y los sueños.

"El videoclip es súper guay y pasan un montón de cosas: por la historia se van intercalando todos los escenarios, mezclando la realidad con la fantasía. Eso, yo creo, es lo que quiere contar la canción: que a través de la lectura y de toda la cultura puedes dar rienda suelta a la imaginación", destaca Gonzalo Pinillos.