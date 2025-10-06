Así suena la canción que representará a España en Eurovisión Junior 2025: 'Érase una vez (Once upon a time)'

Ahora si que sí, España ya tiene la canción que nos representará en Eurovisión Junior 2025 que se celebrará en Tiflis (Georgia) el próximo 13 de diciembre. TVE ha presentado este lunes "Érase una vez (Once upon a time)", la canción con la que Gonzalo Pinillos tratará de llevarse la victoria.

El joven madrileño, de 14 años, representará a España el próximo 13 de diciembre con un tema que mezcla castellano, inglés y hasta algún verso en francés. La propuesta está firmada por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo, los mismos que se encargaron de las dos últimas canciones de Eurovisión Junior, junto al propio Gonzalo, y nace con el espíritu de invitar a los jóvenes a soñar a través de la lectura e ir descubriendo lugares y mundos que nunca existirían sin su ayuda.

Durante la rueda de prensa celebrada este lunes, también se han dado a conocer los nombres del equipo artístico que formarán parte de la delegación española de Eurovisión Junior 2025: Juan Sebastián será el responsable de la escenografía; Mónica Peña asumirá la coreografía, que contará con la participación de los jóvenes bailarines Daniela Valladolid y Alex Garrido; y Verónica Ferreiro repetirá como vocal coach por tercer año consecutivo.

Así es "Érase una vez (Once upon a time)", la canción de Gonzalo Pinillos y España para Eurovisión Junior 2025

La canción de Gonzalo Pinillos refleja a la perfección el espíritu de Eurovisión Junior y conecta con un mensaje muy necesario en estos tiempos: invitar a los jóvenes a soñar a través de la lectura en una era en la que los teléfonos y las pantallas suelen acaparar su atención. "Érase una vez (Once upon a time)" sitúa los libros en el centro de su relato, reivindicando ese poder único de las páginas para abrir mundos, despertar la imaginación y hacer que todo parezca posible.

El propio título evoca las grandes historias de la infancia, desde las aventuras de Tintín hasta los universos de Nunca Jamás, el País de las Maravillas o la Isla del Tesoro, mencionados a lo largo de la canción. En su letra, Gonzalo también comparte sus sueños y todo aquello que imagina, culminando en un estribillo en inglés que proclama: "When I read I feel that everything is possible" ("Cuando leo siento que todo es posible").

Alejandro Martínez, Luis Ramiro y David Parejo firman "Érase una vez (Once upon a time)", el tema con el que España competirá este año en Eurovisión Junior. El trío creativo repite por tercer año consecutivo como equipo de composición, consolidando una alianza marcada por la confianza y la complicidad. "Tenía claro que, si volvía a participar en este proyecto, tenía que ser de la mano lo que es para mí el equipo más honesto que puedo tener; juntos somos uno", explica Parejo. De esa conexión nace el tema de Gonzalo Pinillos, una canción concebida, literalmente, a su medida.