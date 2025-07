España ya tiene representante para Eurovisión Junior 2025: Quién es Gonzalo Pinillos y a qué se dedica

TVE ha anunciado este miércoles 23 de julio a nuestro representante en Eurovisión Junior 2025 que se celebrará en Tiflis (Georgia) el próximo 13 de diciembre. Tras un casting final el seleccionado ha sido Gonzalo Pinillos, de 14 años y de Madrid.

"Es muy ilusionante, supone el pistoletazo de salida de la campaña de Eurovisión. Es un evento que manifiesta el interés de la casa por la música", empezaba destacando Sergio Calderón, director de TVE nada más arrancar la rueda de prensa.

Tras él tomaba la palabra César Vallejo, que se estrena como jefe de la delegación española de Eurovisión, tras años ligado al festival en TVE. "Lo afronto bastante ilusionado, con mucho respeto, dentro de TVE y con respeto a los grupos eurofanes que espero que me acompañéis en esta aventura", empezaba diciendo Vallejo antes de estrenarse oficialmente como jefe de la delegación en Eurovisión Junior 2025.

Asimismo, César Vallejo ha hecho un anuncio de cara a Eurovisión y el Benidorm Fest. "Quiero deciros que yo tengo una pareja que es Pepe Vallueta, que es un productor ejecutivo que me va a acompañar tanto en Eurovisión como en la transformación del Benidorm Fest. Es un planteamiento ambicioso y es un paso más allá de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Queremos que sintierais que la delegación es también algo vuestro", adelantaba.

"Estoy muy ilusionado"

Gonzalo Pinillos ha sido elegido entre un total de 270 candidatos que se inscribieron en la convocatoria abierta por RTVE. El joven artista será así el encargado de tomar el relevo de Chloe de La Rosa y nuestro undécimo representante en el festival tras Sergio (2003), María Isabel (2004), Antonio José (2005), Dani Fernández (2006), Melani García (2019), Soleá (2020), Levi Díaz (2021), Carlos Higes (2022), Sandra Valero (2023) y Chloe DelaRosa (2024).

Pese a su juventud, Gonzalo Pinillos ya se ha hecho un hueco en el mundo del teatro musical donde le hemos podido ver en "School of rock", actualmente forma parte del elenco de "Los chicos del coro" en Madrid y también le veremos en "Oliver Twist".

"Es una meta que me había puesto y he conseguido alcanzar", destacaba Gonzalo Pinillos nada más presentarse ante la prensa. "Creo que me van a hacer una canción buenísima, tengo ganas de representar a España y estoy muy ilusionado", añadía el joven artista.

Tras la elección de Gonzalo Pinillos como representante en Eurovisión Junior 2025 ahora se abre un proceso para elegir cuál será la canción que el joven madrileño cantará en el escenario de Tiflis el próximo 13 de diciembre. Cabe decir que se ha abierto un proceso para que compositores y autores presenten sus canciones aunque ahora el propio Gonzalo podrá participar en la elaboración de la misma.

¿Quién es Gonzalo Pinillos, nuestro representante en Eurovisión Junior 2025?

Gonzalo Pinillos es un artista multidisciplinar español que ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito del teatro musical. Su presencia escénica, versatilidad interpretativa y habilidad musical lo han posicionado como un joven talento en ascenso dentro del panorama teatral madrileño. Uno de sus trabajos más destacados fue su participación en "School of Rock, el musical", donde interpretó a uno de los jóvenes músicos, combinando actuación y ejecución instrumental en directo. Esta producción, presentada en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid, le permitió compartir escenario con figuras como Óscar Hernández, Leo Rivera, Julia Möller, Marta Arteta, Karmele Aranburu y bajo la influencia del legado musical de Andrew Lloyd Webber.

Además, Gonzalo ha sido parte de otras producciones como "Intérprete", mostrando su capacidad para adaptarse a distintos registros escénicos. Actualmente cursa un Máster en Interpretación para Cine y Televisión en la Escuela de Actor Mario Bolaños en Madrid. A través de esta formación ha desarrollado también sus propias piezas, como el monólogo musical “SUEÑOS”, una creación original donde combina escritura, canto y actuación, disponible en su canal de YouTube.

Fuera del escenario, Gonzalo ha sabido aprovechar las redes sociales como plataformas de expresión artística y personal. En TikTok y otras redes comparte fragmentos de humor, música y distintas reflexiones creativas, mostrando un lado cercano y espontáneo que conecta con nuevas audiencias.