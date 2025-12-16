Multa a RTVE por irregularidades en las Campanadas: La sanción por vulnerar la Ley de Comunicación Audiovisual

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 171.905 euros a RTVE por la emisión de patrocinios considerados irregulares durante las Campanadas 2024-2025. El organismo considera que el ente público vulneró la Ley General de Comunicación Audiovisual al difundir mensajes de patrocinio en varios de sus canales sin que estuvieran amparados legalmente.

El programa 'Feliz 2024', fue retrasmitido de manera simultánea en La 1, La 2, Teledeporte, Clan y Canal 24 Horas. Este especial incluía las tradicionales campanadas, que estuvieron aquel año presentadas porAna Mena, Ramón García y Jenni Hermoso. Según la resolución de la CNMC, los acuerdos de patrocinio suscritos con Telefónica, Repsol y Renfe estaban limitados exclusivamente a La 1.

Sin embargo, RTVE también emitió esos anuncios en el resto de canales, dando a entender que esas emisiones también estaban patrocinadas. "La voz en off indica 'Telefónica, Repsol y Renfe patrocinan Feliz 2024'. Hay una secuencia de imágenes de los patrocinadores en solitario, y una final en la que se muestran todos", explica la sanción.

La CNMC explica los motivos de su sanción a RTVE

Pese a todo, la corporación defiende su actuación alegando que no obtuvo ningún tipo de beneficio económico adicional. Pero la CNMC considera que la infracción se produjo por una actuación negligente, y deja claro que el daño no depende del lucro obtenido, sino de la confusión que eso pudo generar en los espectadores.

La CNMC concluye que RTVE emitió las mismas caretas publicitarias en otros cuatro canales, durante 96 segundos en total. Según recoge la sanción, "la emisión de esos patrocinios generó una confusión en los telespectadores de que esas emisiones estaban patrocinadas, cuando no lo estaban".

La resolución también destaca la importancia del principio de transparencia en las comunicaciones audiovisuales, especialmente en el caso de la radiotelevisión pública. La legislación vigente es muy estricta con RTVE, que tiene prohibida la publicidad convencional y solo puede recurrir al patrocinio bajo condiciones muy concretas y claramente identificables.

La corporación pública que preside José Pablo López dispone de un plazo de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional si decide reclamar la decisión del organismo regulador.