Los 44 estrenos de la semana del 15 al 21 diciembre en Netflix, Movistar Plus+, Amazon Prime Video o HBO Max

La semana previa a Nochebuena siempre llega una buena cantidad de estrenos a tener en cuenta. Las plataformas de streaming se preparan para las fiestas y. buscan traer los títulos más esperados por los fans, sobre todo para hacerles más llevaderos estos días tan intentos que nos esperan. ¿Y qué mejor que reunir a la familia para reencontrarse en París con nuestra amada Emily en la quinta temporada de 'Emily en París'? Aunque, para reencuentros, tenemos a Tom Cruise y su despedida de Ethan Hunt con 'Misión Imposible: Sentencia final'. Una de las mejores películas de acción de los últimos años.

Lo bueno es que, al menos las plataformas no se centran solo en películas familiares o navideñas. Sí, tenemos la serie 'Doce citas antes de Navidad', que es la primera serie de Hallmark. O 'Una Navidad diferente', con Rebel Wilson y Kiefer Sutherland como protagonistas. Pero también hay cabida para el terror perruno con la sorprendente 'Good boy'; la nueva temporada de la religiosa 'The Chosen', una serie que está arrasando en todo el mundo; la favorita para los Oscar 'Una batalla tras otra' con Leonardo DiCaprio dando un recital interpretativo, o la temporada 2 de 'Fallout', uno de los grandes éxitos de Prime Video.

Estrenos en Netflix

Emily en París (Temporada 5)

Sinopsis: Ahora, como directora de Agence Grateau Rome, Emily se enfrenta a retos profesionales y sentimentalesmientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo sale mal y las consecuencias se traducen en desengaños amorosos y reveses profesionales. En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al abordar el conflicto con honestidad, Emily sale adelante con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades

Nuestra querida Emily regresa una vez más, y es que es una de las pocas series actuales que ha cumplido eso de una temporada por año. La ficción creada por Darren Star y con Lily Collins de protagonista trae nuevos episodios, después del finalazo de la cuarta temporada. Y pese a las dudas de si se iba a trasladar la acción a Italia, tranquilidad. Porque desde Netflix se confirmó que nuestra protagonista volvería una vez más a la capital parisina. Eso sí, con parte del rodaje en Venecia.

Lucas Bravo como Gabriel, Ashley Park como Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu como Sylvie o Lucien Laviscount como Alfie regresan en esta temporada. La que no regresa es Camille Razat, que daba vida a la amiga francesa de Emily, y ya lo dejo claro la actriz en su Instagram. "Después de un viaje increíble, he decidido terminar con mi papel en 'Emily en París'. Su desarrollo ha llegado a un fin natural, aunque la puerta no se cierra definitivamente porque siempre será parte del universo de Emily".

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Estrenos en Prime Video

Fallout (Temporada 2)

Sinopsis: Doscientos años después del apocalipsis, los apacibles habitantes de lujosos refugios nucleares se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir el universo increíblemente complejo, delirantemente extraño y extremadamente violento que los espera. La nueva temporada retomará la historia tras el épico final de la primera entrega y llevará al público a un viaje a través del páramo de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas.

La primera temporada basada en la popular saga de videojuegos tuvo muy buenas críticas, sobre todo por parte de los fans. De hecho, tuvo los mejores datos de la plataforma desde la serie 'Los anillos de poder'. Obviamente que Prime Video iba a renovarla por una segunda temporada. Eso sí, es una serie cara. Muy cara. Solo esta nueva tanda de episodios ha contado con un presupuesto de 153 millones de dólares. Que se dice pronto, ¿verdad?

En esta segunda temporada, volveremos a ver a Ella Purnell como Lucy MacLean; Walton Goggins como El Ghoul; Aaron Moten como Maximus; Kyle MacLachlan como Hank MacLean; Moisés Arias como Norm MacLean; Xelia Mendes-Jones como Dane; Johnny Pemberton como Thaddeus o Leslie Uggams como Betty. Pero también los fichajes estrella de Macaulay Culkin y Ron Perlman, que se unen al elenco, aunque todavía no sabemos qué personajes interpretarán.

Esta nueva temporada adaptará el videojuego 'Fallout: New Vegas' y su protagonista, Walton Goggins, avisa que es mucho mejor que lo que hemos visto hasta ahora. "Ahora que la gente entiende lo que es el mundo, esta historia lo lleva a otro nivel. Llevo mucho tiempo en esto y, normalmente, una serie que atrae a la gente, con esa licencia, la segunda temporada empieza a cocinarse de verdad, ¿verdad? Ahí es cuando puede ocurrir la verdadera magia". Así lo dijo en unas declaraciones para Complex. Claramente es una de las grandes apuestas del año de Prime Video, y ya va camino de convertirse en su seña de identidad, al igual que 'The Boys' o 'Reacher'.

Fecha de estreno: 17 de diciembre

Estrenos en Movistar Plus+

Una Navidad diferente

Sinopsis: Una estrella de acción de Hollywood con un ego exagerado se ve sorprendida por la abrupta cancelación de su icónica franquicia de acción. Con su carrera en caída libre, se dirige a Inglaterra con la esperanza de conseguir un papel en el West End, pero en su lugar se encuentra interpretando un papel en el desfile de Navidad de un pequeño pueblo inglés.

A todos nos gusta una buena película navideña, y más aún si cuenta con intérpretes de la talla de Kiefer Sutherland o Rebel Wilson. Nunca pensamos que veríamos a estos dos en una misma historia, ¿verdad? Pues es lo que ha conseguido Chris Foggins, el director de 'Una Navidad diferente' ('Tinsel Town' en el inglés original). Pero es que además cuenta con el debut de Theodora Rose 'Teddy' Williams, hija de Robbie Williams. "Es una situación muy extraña exponer a tu hija públicamente, pero solo quiero que la gente vea lo que yo todos los días: lo amable, compasiva y empática que es", comentó el artista a Press Association. ¿La película? Repleta de clichés navideños. Así que perfecta para esta época.

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Los Muértimer

Sinopsis: Nico es un chaval de quince años inteligente e introvertido que sufre acoso escolar porque sus padres son propietarios de la única funeraria del pueblo. Con la esperanza de conseguir un amigo, participa en un programa de intercambio cultural. Sólo hay un problema: el chico de intercambio resulta ser una chica, Gabrielle, una francesa de espíritu desafiante acostumbrada a todo menos a vivir rodeada de muertos. Cuando Pol, el tallista de lápidas, les cuenta una de las muchas historias misteriosas que oculta el cementerio, deciden investigar. El hallazgo de un cadáver y unas joyas robadas va más allá de lo que esperaban.

'Los Muértimer' se estrenó este pasado verano y, desde luego, fue un soplo de aire fresco para nuestro cine familiar. Al menos se aleja un poco de la fórmula de 'Padre no hay más que uno', repetida hasta la saciedad. Más cercana a la adaptación de 'Zipi y Zape', o incluso a los clásicos cuentos de Enyd Blyton y 'Los Cinco'. Esta película es una historia de aventuras familiar al uso, y funciona muy bien. Se toma en serio, tiene un humor blanco pero con buenos golpes, y un misterio que engancha. Álvaro Fernández Armero dirige con buena mano a los jóvenes actores Diego Montejo o Iratxe Emparan. Además de actores más veteranos como Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez o Belén Rueda.

La película se basa en la trilogía homónima creada por la ilustradora francesa Léa Mazé. No solo se mete de lleno en ese humor negro y terrorífico burtoniano, con incluso referencias al episodio de Los Simpson 'La niña que dormía demasiado poco', sino también habla sobre el acoso escolar, o los problemas de sentirte como un pez fuera del agua.

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Doce citas de Navidad

Sinopsis: Kate, diseñadora de patrones textiles, cuida de su padre Mac, separado, en Blexford, Inglaterra. Laura la introduce en The 12 Dates of Christmas, un programa de búsqueda de pareja que reaviva su vida y la lleva a vivir nuevas aventuras.

Hallmark siempre nos trae las mejores historias navideñas año tras año. Pero este 2025 apuesta también por el terreno de las series con 'Doce citas antes de Navidad'. Protagonizada por Mae Whitman y Julian Morris, también cuenta con la veterana actriz Jane Seymour. Se trata de una comedia romántica (basada en el bestseller de Jenny Bayliss) de esas que dejan el corazón calentito. Obviamente, repleta de situaciones embarazosas, enredos amorosos y mucha nieve.

Fecha de estreno: 20 de diciembre

The Chosen (Temporada 5)

Sinopsis: La mesa está puesta. La gente de Israel da la bienvenida a Jesús como rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Pero, en lugar de enfrentarse a Roma, da la vuelta en el festival religioso judío. Con su poder amenazado, los líderes religiosos y políticos del país harán lo que puedan para asegurar que este banquete pascual sea el último de Jesús.

'The Chosen' es uno de los éxitos más sorprendentes de los últimos años, repasando toda la vida de Jesucristo y sus apóstoles. Y es que tiene un Récord Guinness en su haber: es la serie de streaming más traducida de todos los tiempos. Concretamente, ha sido traducida a más de 50 idiomas y doblada en más de 30. Y ojo, que el objetivo de los productores es que se llegue a la cifra de 600 idiomas, para que cualquiera en el planeta pueda disfrutar de esta historia en su lengua materna. En esta 5ª temporada llegamos a La última cena, y todo el reparto repite con sus personajes. Shahar Isaac como Pedro, Jonathan Roumiecomo Jesús, Paras Patel como Mateo, Noah James como Andrés, George H. Xanthiscomo Juan, Abe Bueno-Jallad como Santiago el mayor, Giavani Cairo como Judas Tadeo, Jordan Walker Ross como Santiago el menor, Joey Vahedi como Tomás, Reza Diako como Felipe, Austin Reed Alleman como Bartolomé, Alaa Safi como Simón el zelote y Luke Dimyan como Judas Iscariote.

Ya se pudo ver en cines, y también en la plataforma de streaming de Acontra+, y por fin llega a Movistar Plus+. "Estamos viendo personas en todo el mundo que nos dicen: 'Conozco más a Jesús. Amo más a Jesús. Estoy leyendo mi Biblia más que nunca gracias al programa'", confesó Dallas Jenkins, su creador, en una entrevista para CBN News.

Fecha de estreno: 20 de diciembre

Estrenos en HBO MAX

Una batalla tras otra

Sinopsis: Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

Lo nuevo de Paul Thomas Anderson ha tambaleado los cimientos del Hollywood de este año. Basándose en una novela del inclasificable Thomas Pynchon, Anderson ha vuelto a su mejor forma, con una película repleta de cinismo y crítica política, que puede perfectamente servir como una lectura de nuestra sociedad actual. Con Leonardo DiCaprio en cabeza, 'Una batalla tras otra' es la gran favorita para todos los premios de la temporada. De hecho, parte con el mayor número de nominaciones en los Globos de Oro.

"Más de lo que me gustaría admitir —es un poco vergonzoso. Pensé en hacerlo después de 'El hilo fantasma', y ya había hablado con Leo en ese entonces… pero no lograba encontrar a alguien para interpretar a [la hija] Willa. Luego me obsesioné con hacer 'Licorice Pizza', porque los chicos que conocía en ese momento tenían la edad perfecta para esa historia", comentó Anderson en una en una entrevista para Rolling Stone. "Eventualmente, mi productor y asistente de dirección, Adam Somner, me dijo: 'Bien, ya basta, es momento de hacer esta película'. Sabes, por mucho que haya tardado, tardó lo que tenía que tardar. Siento que la espera valió la pena".

Fecha de estreno: 19 de diciembre

Estrenos en Filmin

Good boy

Sinopsis: Un perro se muda a una casa rural con su dueño Todd. Allí percibe fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Mientras esas oscuras entidades amenazan a su compañero humano, el valiente perro debe luchar para proteger a quien más quiere.

'Good Boy, el debut como director de Ben Leonberg, fue una de las grandes sorpresas de este pasado 2025 en el género del terror. Porque ya solo su premisa es original y diferente: una película de miedo contada desde el punto de vista del perro de la familia. 'Good boy' tuvo su estreno mundial en el South by Southwest (SXSW) de marzo, donde el protagonista canino Indy ganó el primer 'Howl of Fame Award' de la historia del festival, un galardón pensado para reconocer una actuación animal memorable.

Cuando se lanzó el primer tráiler el pasado 18 de agosto, la película experimentó un impacto viral inmediato que acumuló más de un millón de visualizaciones en apenas 24 horas. Esta extraordinaria acogida llevó a IFC Films a cambiar radicalmente su estrategia, pasando de un estreno limitado a una distribución amplia en cines. El dato más revelador del impacto cultural de la película es el aumento del 2000% en las búsquedas en Google de la frase "¿muere el perro al final?" tras el lanzamiento del tráiler. Algo increíblemente impactante, y que demuestra no solo la simpatía que sentimos por los animales en las películas, sino que este tipo de situaciones ayudan a viralizar siempre una historia, mucho más allá de gastarse millones en promoción.

Fecha de estreno: 19 de diciembre

Estrenos en SkyShowtime

Su peor pesadilla

Sinopsis: Marissa Irvine llega para recoger a su pequeño hijo Milo de su primera cita de juegos, pero la mujer que le abre la puerta no es una madre que ella reconozca. No tiene a Milo y nunca ha oído hablar de él... A medida que la peor pesadilla de todo padre comienza a revelarse, nuevas preguntas conducen a profundos secretos, revelando grietas en el mundo aparentemente perfecto de Irvine hasta que todo queda hecho añicos.

Dakota Fanning y Sarah Snook no solo son las protagonistas de esta nueva serie de SkyShowtime, sino que también ejercer de productoras ejecutivas. De hecho, la propia Snook ha sido nominada por su actuación tanto a los Critics Choice Awards, como a los Globos de Oro. Se trata de la adaptación de la novela superventas homónima de Andrea Mara, y no solo es un thriller psicológico (todo comienza con la desaparición de un niño) sino un drama realista sobre las familias y cómo acaban pagando los platos rotos los niños. La autora se basó en un episodio real, un malentendido durante un encuentro parecido entre dos niños que iban a jugar en casa.

"Ha sido muy difícil elegir mi siguiente proyecto porque 'Succession' fue un momento tan grande para mí..." comentó Snook en una conferencia de prensa de 'Su peor pesadilla' justo antes de su estreno en Estados Unidos. "[Fue] algo que me cambió la carrera y fue increíble, así que mi plan desde entonces ha sido elegir proyectos que sean distintos, pero también no comparar. Es algo que nunca podré superar como experiencia y como universo. Significó muchísimo para mí, así que encontrar algo diferente era realmente importante. Y siento que esto lo es".

Fecha de estreno: 15 de diciembre

Misión Imposible: Sentencia final

Sinopsis: El agente Ethan Hunt continúa su misión de impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA conocido como 'la Entidad'.

Tom Cruise es una leyenda viva del cine. No hay nada que diga más la palabra Hollywood que este actor. Uno de los pocos que quedan del llamado star system y que, continuamente, está luchando por el cine, y porque siga siendo relevante en la sociedad actual. Su saga de 'Misión Imposible' lleva con nosotros treinta años (desde 2025) y su Ethan Hunt ya es un clásico del cine de acción (y del cine en general). Pese a que sus dos últimas entregas no hayan tenido el recorrido esperado en taquilla, la crítica y el público las aplaudió. Muy merecidamente. Porque Cruise se deja la piel, a veces literalmente, para darnos las mejores historias posibles.

"Como es la culminación de toda la saga, el público verá a Ethan desde el principio y lo entenderá de una forma totalmente distinta. Así es 'Misión Imposible' y así es el cine", comentó el actor para el medio Decine21. "En eso consiste vivir la vida. Puedes prepararte para todo, y cuanto más preparado estés, mejor podrás hacer frente a los obstáculos que podrían hacer que las cosas descarrilaran. Pero también hay que tener confianza para apartarse del plan. No son cosas que me preocupen. Te dices: 'Vale, ¿cómo puedo convertir esto en una oportunidad? ¿Qué podemos hacer con esto para que todo encaje y haya un hilo conductor?".

Fecha de estreno: 18 de diciembre

Más estrenos semanales: