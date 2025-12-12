Kiko Matamoros anuncia su adiós tras el durísimo y desagradable desencuentro con María Patiño en 'No somos nadie'

Este viernes, 12 de diciembre, el día ha comenzado con dos despedidas televisivas. Por un lado, la de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que finalmente no presentarán las Campanadas de TVE y, por otro, la de Kiko Matamoros, quien ha publicado un misterioso mensaje en su cuenta de X que ha hecho saltar todas las alarmas.
"Hoy toca decir adiós. Gracias a los que me habéis apoyado". Con este escueto pero contundente tuit, el colaborador podría estar dando a entender su abandono de 'No somos nadie'. Y es que el mensaje llega después de sus discusiones con María Patiño y con Carlota Corredera, ambas presentadoras del programa vespertino de Ten.
Especialmente dura fue la bronca de este jueves, cuando Patiño y Matamoros se cruzaron una serie de descalificativos. El tertuliano acusó a la conductora de 'No somos nadie' de emplear un "lenguaje machista" y la periodista explotó: "¿Me vas a llamar machista tú con tus antecedentes machistas?". Este enfrentamiento podría ser el detonante de la decisión de Kiko.
Como era de esperar, las reacciones a ese anuncio de Kiko Matamoros no se han hecho esperar. "¿Cómo? Llevo semanas sin ver el programa, no me digas que lo dejas"; "Pues adiós al pisito pero te entiendo… Has tenido días que no sé cómo has aguantado la verdad"; "¿Te vas del programa o de X? Si es de 'No somos nadie' me da pena aunque no siempre esté de acuerdo contigo. Creo que das mucha vidilla. Aunque te cuesta mucho admitir que no siempre tienes la razón. Que sea para tu bien", han sido solo algunas de las respuestas al post del tertuliano.
Kiko Matamoros podría seguir los pasos de Belén Esteban
Aunque también ha recibido algunas críticas, como la de una usuaria que ha mostrado su apoyo a María Patiño, de la que ha dicho: "Bastante aguanta la pobre y tiene toda la razón. A Carlota Corredera no le falta así al respeto. A mí aquí me falta un poco de David Valldeperas marcando al impresentable machito de Matamoros y, sinceramente, yo soy María me voy". Un comentario al que el colaborador ha respondido con risas.
Si finalmente Kiko Matamoros abandona 'No somos nadie', seguirá los pasos de Belén Esteban, quien hace unas semanas se despidió del programa para centrarse en su participación en 'Top Chef', que regresará próximamente a la televisión de la mano de La 1 de TVE. De esta forma, el formato de TEN sufriría otra importante baja.
