Kiko Matamoros anuncia su adiós tras el durísimo y desagradable desencuentro con María Patiño en 'No somos nadie'

Este viernes, 12 de diciembre, el día ha comenzado con dos despedidas televisivas. Por un lado, la de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que finalmente no presentarán las Campanadas de TVE y, por otro, la de Kiko Matamoros, quien ha publicado un misterioso mensaje en su cuenta de X que ha hecho saltar todas las alarmas.

"Hoy toca decir adiós. Gracias a los que me habéis apoyado". Con este escueto pero contundente tuit, el colaborador podría estar dando a entender su abandono de 'No somos nadie'. Y es que el mensaje llega después de sus discusiones con María Patiño y con Carlota Corredera, ambas presentadoras del programa vespertino de Ten.

Hoy toca decir adiós. Gracias a los que me habéis apoyado. ❤️🍿 — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) December 12, 2025

Especialmente dura fue la bronca de este jueves, cuando Patiño y Matamoros se cruzaron una serie de descalificativos. El tertuliano acusó a la conductora de 'No somos nadie' de emplear un "lenguaje machista" y la periodista explotó: "¿Me vas a llamar machista tú con tus antecedentes machistas?". Este enfrentamiento podría ser el detonante de la decisión de Kiko.

😱💥 ¡¡TREMENDA BRONCA ENTRE KIKO MATAMOROS Y MARÍA PATIÑO!!



“¿Me vas a llamar machista tú con tus antecedentes machistas?” #NoSomos11D pic.twitter.com/waCgUGCIhv — Salvamista ✨ (@elfrikidelatv_) December 11, 2025

Como era de esperar, las reacciones a ese anuncio de Kiko Matamoros no se han hecho esperar. "¿Cómo? Llevo semanas sin ver el programa, no me digas que lo dejas"; "Pues adiós al pisito pero te entiendo… Has tenido días que no sé cómo has aguantado la verdad"; "¿Te vas del programa o de X? Si es de 'No somos nadie' me da pena aunque no siempre esté de acuerdo contigo. Creo que das mucha vidilla. Aunque te cuesta mucho admitir que no siempre tienes la razón. Que sea para tu bien", han sido solo algunas de las respuestas al post del tertuliano.

Kiko te vas de No Somos Nadie????? Por favor no te vayas, sin ti el programa es infumable y lo dejaré de ver…



Pero lo comprendería porque hay tres personas insoportables contigo 😢 — Óscar Abuín (@oscaarabuin) December 12, 2025

Te vas del programa? Lo de María es insoportable, no tiene altura, ni cultura para presentar y se ciega por su rabia de saber que no está a la altura. Yo estoy a las antípodas de tu, pero no comparto las formas del programa respecto a tí. — FGA II*II (@FGAcat) December 12, 2025

Busca un programa donde se t valore y t dejen pensar y hablar sin coacciones. Esas tías están corruptas,perdidas y tienen el ego muy descontrolado, lo q las hace llegar a la falta d respeto y hacer el tonto constantemente,ellas lo q tocan se lo cargan como la gafe RC y los jefes. — sanrossblogs (@sanrossblogs) December 12, 2025

Lo que faltaba, como se vaya Matamoros ya le pueden decir adiós al programa https://t.co/i0IQi4izhw — María ✨💙 (@merymiyy5) December 12, 2025

Normal que se quiera ir. El programa se ha convertido en una cosa aburrida más propia de un canal de T5 que un programa que se vendía como gamberro. https://t.co/NzZ2JRNQWE — El Realista Toledanista 🎄🎅🏽 (@elrealiistaa) December 12, 2025

Pues si es un adiós del pisito no me extraña, ya dijo hace tiempo que priorizaba estar en un programa que se lo pasara bien al dinero, y en el pisito no tiene ninguna de las dos. Últimamente, salvo momentos muy puntuales, los programas son infumables. #NoSomos15D https://t.co/4bdN6cYciO — Carrillista (@carrilinista) December 12, 2025

Lydia Lozano, Belén Esteban, Kiko Matamoros ... el programa "No Somos Nadie" está valorando cambiar su nombre a "No Quedará Nadie". https://t.co/7zB0oFIu5b — Joe Hunter (@Caza_Hunters) December 12, 2025

Mensaje cifrado, es decir, no lo entiendo .

Te vas de X @KikoMatamoros o de NSN ? Saludos! https://t.co/yCdykECxRP — Graciela (@Graciela4224) December 12, 2025

Kiko Matamoros podría seguir los pasos de Belén Esteban

Aunque también ha recibido algunas críticas, como la de una usuaria que ha mostrado su apoyo a María Patiño, de la que ha dicho: "Bastante aguanta la pobre y tiene toda la razón. A Carlota Corredera no le falta así al respeto. A mí aquí me falta un poco de David Valldeperas marcando al impresentable machito de Matamoros y, sinceramente, yo soy María me voy". Un comentario al que el colaborador ha respondido con risas.

Jajajaja jajaja jajajaja — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) December 12, 2025

Si finalmente Kiko Matamoros abandona 'No somos nadie', seguirá los pasos de Belén Esteban, quien hace unas semanas se despidió del programa para centrarse en su participación en 'Top Chef', que regresará próximamente a la televisión de la mano de La 1 de TVE. De esta forma, el formato de TEN sufriría otra importante baja.