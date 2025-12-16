Joaquín Prat resuelve su futuro: La determinación de Mediaset con 'El tiempo justo' para 2026

Mediaset sigue inmersa en su mayor crisis de audiencia de la historia y quizás por ello ha incorporado a dos nuevos directivos para tratar de relanzar los datos de Telecinco. Pero además, el grupo se encuentra también trabajando en la parrilla de 2026 y por ello ha tomado una decisión sobre el futuro de 'El tiempo justo'.

Hace unas semanas, Poco Pasa TV avanzaba que Mediaset preparaba un terremoto con la cancelación de varios formatos. Uno de ellos parece que será 'Agárrate al sillón' tal y como avanzó la misma fuente. Sin embargo, dos de sus magacines que estaban en la cuerda floja han sido renovados.

Así, si hace unos días Poco Pasa TV revelaba que Mediaset ha renovado 'Fiesta' hasta el mes de julio, ahora ha sido El Confi TV, quien ha adelantado qué pasará con el programa que presenta Joaquín Prat junto a María Ruiz y César Muñoz en las tardes de lunes a viernes en Telecinco.

De esta manera, según el citado medio, Mediaset ha decidido mantener su confianza en el programa producido por Unicorn Content y seguirá contando con él hasta el próximo verano. De esta manera, Joaquín Prat y 'El tiempo justo' seguirán haciendo tándem con 'El Diario de Jorge', que también renovaba hasta el mes de julio recientemente.

Esta decisión llega después de que 'El tiempo justo' promedie en diciembre su mejor registro desde su estreno en septiembre con una media de 721.000 espectadores diarios. Y aunque apenas se mueve entre el 8 y el 9%, en Mediaset dan por buenos sus datos teniendo en cuenta que están por encima de la media de Telecinco, que a falta de 14 días para cerrar el mes acumula un 8,8% en diciembre.

Con la renovación de 'El tiempo justo', Telecinco asegura su programación de tarde a falta de saber qué pasará finalmente con 'Agárrate al sillón' y cuál de los concursos que está en producción, si 'El precio justo' con Carlos Sobera o '¡Allá tú!' con Juanra Bonet terminan ocupando su hueco compitiendo contra el todopoderoso 'Pasapalabra'.

Esta determinación de la directiva de Mediaset supone además un soplo de tranquilidad para Unicorn Content, que por ahora seguirá controlando buena parte de la parrilla diaria de la cadena a falta de saber si 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' también renuevan pues parece que 'El programa de Ana Rosa' también tiene garantizado su futuro.