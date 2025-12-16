El grito desesperado de este actor de 'Aída' en 'El tiempo justo' tras estar arruinado: "No tengo ni para comer"

Este martes, Joaquín Prat ha arrancado 'El tiempo justo' adelantando que tenían el testimonio de un famoso actor, que tenía un premio Goya en su haber, que estaba completamente arruinado y que pedía ayuda para poder sobrevivir. "Hoy tenemos el impactante testimonio de un actor que consiguió conquistar el éxito, llegó a ganar un Goya, pero en la actualidad está en la ruina más absoluta y no tiene ni para comer", avanzaba el presentador.
Tras ello, el programa avanzaba que se trataba de un actor que formó parte del reparto de una de las series de más éxito de nuestro país. Sin embargo, del triunfo pasó a no tener nada. "Ha alcanzado la cima del éxito, ha disfrutado de la fama y ha ganado mucho dinero pero ahora no puede ni hacer la compra. Completamente arruinado empezó a rodearse de las peores compañías posibles cuando el teléfono dejó de sonar y ahora
Finalmente, Joaquín Prat revelaba que el actor que estaba arruinado y solicitaba ayuda en 'El tiempo justo' era Adrián Gordillo, el actor que dio vida al Mecos, el mejor amigo de Jonatan en 'Aída'. "No estoy abajo, estoy en el infierno. Lo estoy pasando fatal, no tengo ni para comer", confiesa el actor a Álex Álvarez.
A Adrián Gordillo la fama le llegó cuando solo tenía 13 años y formó parte del elenco de 'Aída' durante diez años. Además pudo ganar un Goya gracias al cortometraje 'Sueños'. "El éxito me llegó muy pronto, yo tenía todo, tenía restaurantes gratis, discotecas, amigos, dinero… todo", relata.
Adrián Gordillo, de triunfar en 'Aída' a estar completamente arruinado
Después, Álex Álvarez, el reportero que ha conseguido el testimonio de Adrián Gordillo en exclusiva, explicaba que el punto de inflexión en la vida del joven intérprete se produjo en 2020 cuando falleció su madre. Y a partir de ahí empezó a rodearse de malas compañías. Por si fuera poco, tres años después falleció su padre y hace tres días su abuela. "Él está roto. Ayer me dijo que tenía tres euros en el bolsillo para acabar el mes. Comparte 15 metros de habitación su hermano y él en una casa donde viven cinco personas", proseguía contando.
"Yo estoy arruinado, hago lo que sea para no estarlo, trabajo de mozo de almacén o albañil, tengo que salir de aquí sea como sea. La ruina llega cuando no hay trabajo. Yo no quiero dinero, quiero trabajo para poder tener ese dinero. He pasado de tener un Goya, mil amigos a estar así. No tengo a nadie que me apoye, tengo un hijo y estoy arruinado", sentenciaba dejando claro que no le han llamado ni para una prueba en estos años. "Quiero ayuda, nunca me veía haciendo una entrevista diciendo que estoy arruinado pero ha pasado", añadía Adrián Gordillo sin pudor.
Tras ello, el reportero de 'El tiempo justo' comentaba que tras caer en malas compañías y en el mundo de la noche, el actor de 'Aída' no estaba en condiciones para trabajar y a partir de ahí dejaron de llamarle. No obstante, próximamente si que le veremos formando parte de 'Aída y vuelta', la película dirigida por Paco León que supondrá el reencuentro de 'Aída' diez años después.
"Él ahora está completamente cambiado, solo pide trabajo. Me llamó mucho la atención que me dijo si le podía invitar a cenar porque no tenía para cenar. Tuvimos que parar la grabación cinco veces porque no paraba de llorar. Creo que es el testimonio más duro que me ha tocado hacer. Tiene un hijo de cuatro años y tiene que pagar su pensión", comentaba el reportero. "Grabó seis sesiones en la película de 'Aída' y ganó alrededor de 1.000 euros por día y que ese dinero lo cobró en febrero pero ya no le queda nada", concluía.
