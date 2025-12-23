Inesperada determinación de TVE con 'Top Chef': Cambio de emisión y ficha a cuatro nuevos concursantes

TVE estrenará muy pronto 'Top Chef: dulces y famosos', su nuevo talent de repostería que tomará el relevo de 'Bake Off: famosos al horno'. Y pese a que todavía no se ha estrenado y no se sabe cómo acogerá el público el programa, La 1 ha optado por alargar el programa y renovar por más entregas incorporando nuevos famosos a su lista de participantes.

Así, según avanza Poco Pasa TV, TVE ha decidido ampliar el número de episodios previstos del formato de forma inicial. Y para ello también ha optado por incorporar a nuevos famosos una vez iniciado el concurso con el objetivo de que luchen por conseguir una plaza como concursante oficial.

Cabe señalar que esta mecánica de sumar aspirantes una vez comenzado el concurso no es nueva en otras adaptaciones internacionales de 'Top Chef: dulces y famosos', donde varios candidatos compiten entre sí por lograr una plaza en la competición principal.

De esta manera a los doce participantes ya anunciados de forma oficial se sumarán ahora cuatro nuevos rostros que por ahora solo son aspirantes a formar parte del casting del talent. Tal y como ha informado el citado medio, se trata de Benita, anteriormente conocida, como Maestro Joao que volverá a probar suerte tras su paso por 'Bake off: famosos al horno' en la pasada edición y que amplía así su colaboración con TVE tras protagonizar su propio docureality en la cadena pública y ser una de las caras de 'Make up stars: drag tour' donde ejerce de copresentadora desde el backstage.

#TopChefDulcesyFamosos amplía sus episodios previstos en TVE e incorporará a Benita, Nicolás Coronado, Alejandra Osborne y Ana Morgade como aspirantes a convertirse en concursantes.





A Benita se sumarán también otros tres rostros muy conocidos: el actor Nicolás Coronado, hijo de José Coronado y a quién ya pudimos ver en 'MasterChef', a la actriz, presentadora y humorista Ana Morgade, que vuelve así a TVE tras haber participado recientemente en 'Malas Lenguas'; y a Alejandra Osborne, la hija de Bertín Osborne que ya trabajó con su padre en 'Mi casa es la tuya'.

Los cuatro se suman al casting oficial que forman Belén Esteban, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Luis Merlo, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández tal y como se puede ver en la cabecera que ya ha lanzado TVE como parte de la promoción de cara a su estreno en enero.

'Top Chef: dulces 🧁 y famosos ⭐️', muy pronto GRAN ESTRENO en @La1_tve .

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Top Chef: dulces y famosos’ mostrará las habilidades de los participantes con la repostería a la hora de superar diversos desafíos culinarios, que abarcan desde los postres más clásicos a los más vanguardistas y creativos.

'Top Chef: dulces y famosos' contará con Paula Vázquez como presentadora junto al jurado formado por los chefs Eva Arguiñano y Paco Roncero, que se mantienen de 'Bake off: famosos al horno' junto al chef argentino Osvaldo Gross.

'Top Chef: Dulces y famosos' es la adaptación española de 'Top Chef VIP Just Desserts', uno de los spin-offs del exitoso formato internacional propiedad de NBCUniversal Formats. Con más de 30 adaptaciones en todo el mundo y múltiples versiones derivadas, la marca sigue ampliando su universo.