RTVE confirma al jurado de 'Top Chef: dulces y famosos', con dos repetidos de 'Bake Off' y una baja destacada

TVE ya ha comenzado a grabar 'Top Chef: dulces y famosos', su nuevo talent de repostería que llegará a comienzos de año tomando el relevo de 'Bake off: famosos al horno'.

Tras anunciarse al casting completo de concursantes y confirmarse a Paula Vázquez como presentadora, la cadena pública ha avanzado ahora quienes serán los miembros del jurado que acompañarán a la presentadora en la conducción del espacio.

Y al igual que Paula Vázquez repetirá como maestra de ceremonias, dos de los tres jueces de 'Bake off: famosos al horno' también repetirán en 'Top Chef: dulces y famosos'. Se trata de Paco Roncero y Eva Arguiñano. Quién no continuará es Damián Betular y en su lugar TVE ha cerrado el fichaje de Osvaldo Gross.

Asimismo, TVE también ha confirmado el fichaje de Luis Merlo como sustituto de Antonio Resines, que ha tenido que causar baja por su problema de salud que le llevó a ser ingresado en la UCI. El actor, miembro de la emblemática saga artística Merlo–Larrañaga, cuenta con una amplia trayectoria en la interpretación, donde ha destacado especialmente por su vis cómica, y es una de las figuras más sólidas y carismáticas de la ficción española gracias a 'Aquí no hay quién viva', 'El internado' y 'La que se avecina'.

Luis Merlo se une a Belén Esteban, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández, los 12 famosos que competirán para convertirse en el mejor pastelero o pastelera.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Top Chef: dulces y famosos’ mostrará las habilidades de los participantes con la repostería a la hora de superar diversos desafíos culinarios, que abarcan desde los postres más clásicos a los más vanguardistas y creativos.

Tres prestigiosos jueces se suman a 'Top Chef: dulces y famosos'

Paula Vázquez, a quien vemos actualmente en 'Hasta el fin del mundo' , cuenta con una sólida trayectoria en televisión y al frente de grandes formatos de entretenimiento. Su incorporación a 'Top Chef: dulces y famosos' promete un programa dinámico, cercano y lleno de emoción.

Junto a ella, tres jueces de reconocido prestigio que valorarán el sabor, la técnica y la presentación de cada una de las creaciones de los concursantes.

El prestigioso chef Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española, aportará, con su experiencia y creatividad, un enfoque técnico y vanguardista y guiará a los participantes hacia la excelencia.

Eva Arguiñano es la cara y la sonrisa de los dulces en televisión. Gran repostera, de familia de cocineros, Eva es cercanía, empatía y enseñanza. Con su buen hacer, enseñará los secretos de la cocina dulce que lleva descubriendo en su larga trayectoria como jefa de repostería.

El reconocido pastelero argentino Osvaldo Gross, maestro internacional y figura televisiva, completa el jurado del nuevo formato. Su experiencia y rigor técnico garantizarán evaluaciones precisas aportando un plus al nivel creativo de los concursantes y convirtiendo el programa en un referente de la pastelería televisiva.