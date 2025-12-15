Estas son las 10 mejores series del año 2025 para uno de los periódicos más importantes del mundo

El 2025 ha estado marcado por todo tipo de estrenos en el mundo de la ficción, pasando por grandes fracasos que no renovarán por una segunda temporada, nuevos títulos y algún que otro reboot de una querida franquicia para jugar la carta de la nostalgia. Así, el Washington Post ha recogido un ranking con las 10 series que más han destacado a lo largo de este 2025.

De acuerdo con el medio, a través de este listado se reconocen aquellas ficciones que han conseguido "ser realmente originales o acertar con una fórmula tan trillada que, de alguna manera, resulte sólida y novedosa" entre todos los estrenos de las distintas plataformas de streaming de este año.

10. Chief of War (Apple TV+)

Imagen de 'Chief of war'

Creada y protagonizada por Jason Momoa, 'Chief of war', esta épica histórica trata de enfrascar 20 años de historia del pueblo hawaiano antes de su unificación. Momoa se pone en la piel de Ka'iana, el jefe de guerra que orquestó la llegada al poder de Kamehameha, el primer gobernante del Reino de Hawai antes de volverse en su contra.

Así, la ficción dirigida por Paʻa Sibbett y disponible en Apple TV, explora la creciente tensión entre los jefes y su enfrentamiento final por la llegada de los occidentales. El Washington Post descata "el final técnicamente impresionante, aunque narrativamente tambaleante" de la ficción de guerra, aplaudiendo su "intriga y lucha cinematográfica".

9. Slow Horses (Apple TV+)

Imagen de 'Slow horses'

¿Qué ocurriría si una serie de ataques y sucesos extraños comenzasen a amenazar a tu ciudad, incluyendo un tiroteo masivo, y tuvieses que resolverlo? Es la premisa que plantea la quinta temporada de 'Slow Horses', que retoma su íntimo retrato del equipo de agentes del MI5 despiés de que Roddy Ho (Christopher Chung), uno de los "nerds" del grupo reaparezca con una misteriosa y exhuberante nueva novia que el resto de sus compañeros no encajan demasiado bien.

La serie, disponible en Apple TV+, se presenta como una combinación de intriga política, sátira de las ficciones de espionaje y acción que a su vez adapta la saga literaria de Mick Herron, conrecatamente 'London Rules' en esta última entrega. El Washington Post subraya la "nota tan conmovedora y casi sentimental" con la que la ficción pone punto final a su última tanda de episodios.

8. The Lowdown (FX)

Imagen de 'The Lowdown'

'The Lowdown' creada y dirigida por Sterlin Harjo, se alza como una mezcla entre el noir clásico pasado combinado con humor, en el que destacan sus personajes excéntricos. La ficción, disponible en FX, sigue de cerca la historia de Lee Raybon, el propietario de una librería de libros de segunda mano en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, a través de la cual alimenta su obsesión por descubrir y contar la verdad.

Así, el protagonista de esta serie se embarca en una aventura con el fin de desatapar la corrupción local de su ciudad, desenmascarando a una de las familias más poderosas de Tulsa justo después de una misteriosa muerte. El Washington Post recomienda esta ficción "a pesar de sus excentricidades", aplaudiendo como su creador "convierte a la ciudad de Tulsa en un personaje de un encantador drama".

7. Murderbot (Apple TV+)

Imagen de 'Murderbot'

De la peculiar combinación de humor y crimen propuesta por Harjo, El Washington Post cambia completamente de tercio con su siguiente recomendación más valorada: una comedia de ciencia ficción. 'Murderbot' sigue la vida de un androide de seguridad, medio robot y medio orgánico que, tras hackear su propio módulo de control, obtiene la libertad de actuar por su cuenta.

El twist de esta aplaudida comedia es que, en lugar de rebelarse contra la humanidad como se espera que haga, lo único que desea es que no le molesten para poder ver sus series favoritas. Encabezada por Alexander Skarsgård, y creada por los hermanos Weitz Paul y Chris, El Washington Post lo define como "uno de los experimentos de televisión más extraños y exitosos del año".

6. The studio (Apple TV)

Imagen de 'The Studio'

'The Studio', la popular comedia encabezada por Seth Rogen gira en torno al caótico mundo detrás de las cámaras de Hollywood. La serie explora la vida de Matt Remick, un ejecutivo de estudios de cine que acaba de ser nombrado jefe de Continental Studios en un momento en que la industria lucha por su supervivencia en un entorno dominado por franquicias.

"No es una temporada perfecta, pero Kathryn Hahn como Maya, la cabeza de marketing sin alma y extrañamente peinado de la tripulación, ayuda a que algunos de los episodios más débiles funcionen", destaca El Washington Post sobre la última entrega más reciente de la ficción, que se hizo con 13 premios Emmy este 2025.

5. Adolescence (Netflix)

Imagen de 'Adolescence'

Entre comedias y crímenes, 'Adolescente' se ha ganado un puesto en la lista gracias al profundo impacto que tuvo en los espectadores por su significativa trama ligada a la salud mental y las redes. La ficción se adentra en el macabro caso de un chico de 13 años acusado de asesinar a una compañera de clase.

Así, la serie dirigida por Philip Barantini y protagonizada por Erin Doherty, Stephen Graham o Kaine Davis aborda el proceso de investigación, el impacto del suceso en la familia y las sesiones de terapia del joven. "La serie es aclamada con razón no solo por su tema y actuación extraordinaria , sino también por su apuesta técnica: cada uno de los cuatro episodios se filmó en una toma continua", aplaude El Washington Post en su recomendación.

4. The Pitt (HBO Max)

Imagen de 'The Pitt'

"Es popular burlarse de la TV lineal en estos días, pero 'The Pitt' se siente como una gran televisión de la cadena aumentada por el dinero y la libertad de HBO", sentencia El Washington Post aplaudiendo la capacidad del drama médico para reinventar la fórmula de este género y alzarse como uno de los productos más frescos del año.

La serie, protagonizada por Noah Wyle y disponible en HBO sigue el día a día del equipo médico que trabaja en la sala de emergencias de Pittsburgh durante turnos de 15 horas. En estos, sus protagonistas tienen que enfrentar la falta de suministros entre otros dramas propios de 'Anatomía de Grey' pero adaptados con distancia a la oferta de contenidos actual.

3. Dying for Sex (FX)

Imagen de 'Dying for sex'

La miniserie 'Dying for sex' se centra en la vida de una mujer que, tras descubrir que tiene cáncer terminal, deja a su marido y le pide a su amiga que le ayude a morir. El dúo, interpretado por Michelle Williams y Jenny Slate tendrá que hacer frente a un peculiar requisito en su lista de deseos finales: superar el trauma de agresión sexual y tener un orgasmo antes de morir.

"Este es un espectáculo extraño y especial que es difícil de hacer que la gente vea. Suena demasiado oscuro. Es hermoso. Y brillante", subraya El Washington Post, aplaudiendo el tono franco que la ficción sigue al abordar las realidad y brutalidades del cáncer. Dirigida por Shannon Murphy, está inspirada en un pódcast de título homónimo.

2. Andor (Disney+)

Imagen de 'Andor'

Ambientada cinco años antes que 'Rogue One', la ficción de Disney Plus+ se remonta a los orígenes de Cassian Andor, un ladrón que se convierte en revolucionario. Así, 'Andor' narra la formación de la Alianza Rebelde a través de sacrificios, intrigas políticas y aventuras clandestinas poniendo el foco sobre la opresión del Imperio.

Protagonizada por Diego de Luna, esta nueva instalación del universo de 'Star Wars' se ha alzado en la lista de El Washington Post como una de las ficciones más destacables del añor por su retrato de la radicalización y la lucha del. poder. "Pocas series pueden ser tremendamente inspiradoras mientras se sostiene este nivel de pesimismo y ambivalencia. La inmoralidad del fascismo es una vieja noticia, pero “Andor” también funciona como una tesis aleccionadora sobre las lesiones morales que sufren los que luchan", aplaude el medio.

1. The Rehearsal (HBO Max)

Imagen de 'The Rehearsal'

'The Rehearsal' encabeza la cima de la lista por varios motivos, ya sea por sus movimientos narrativos o por el fiel compromiso de Nathan Fielder de crear elaborados escenarios con los que continuar innovando y desafiando los límites del género. El peculiar formato gira entorno a la misión del cómico protagonista de ayudar a otras personas recreando los momentos más difíciles de sus vidas con actores y escenarios idénticos para ayudarles a seguir hacia adelante.

"Este es un espectáculo difícil de discutir porque revelar los movimientos narrativos que lo elevan al arte de alto nivel, o filosofía, privaría a los espectadores de un cambio que merecen experimentar directamente. Pero si quieres ver lo mejor que pasó este año, en la televisión, míralo. Mira hasta el final", recomienda El Washington Post, coronando su segunda temporada como el mejor estreno de este 2025.