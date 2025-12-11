Pedro Ruiz recomienda ver estas dos películas de gran calado recién llegadas a las salas de cine: "Se ve con gusto"

En plena recta final de 2025, las carteleras de cine continúan albergando estrenos de gran calibre que llenarán las salas hasta finales de año. Ya sea el esperado desenlace de la historia de Elphaba y Glinda en 'Wicked: For Good', estrenada a finales de noviembre, 'Avatar: Fuego y cenizas', la tercera parte de la franquicia que se estrenará el próximo 19 de diciembre o algunos de los importantes títulos que Pedro Ruiz ha recomendando a sus seguidores esta semana.

Durante su visita a 'La Revuelta', el presentador se confesó como un gran entusiasta del cine, asegurando que intentaba ir varias veces a la semana a disfrutar de distintas proyecciones. Y el escritor, que se encuentra inmerso en la promoción de su último libro '¡Paren el mundo, que me bajo!' toma sus redes sociales para compartir su veredicto más sincero sobre los contenidos que disfruta en la gran pantalla.

'La ley de Sodoma' y 'Nuremberg', las dos recomendaciones de Pedro Ruiz recién estrenadas en los cines

En este caso, Pedro Ruiz ha ofrecido a sus seguidores de X dos recomendaciones esta semana para quiénes estén pensando en disfrutar de una sesión de cine en su tiempo libre. "En la película 'La ley de Sodoma', de Rafael Gordon, hay expresiones de gran calado y severa crítica", ha subrayado el comunicador sobre la producción española que llegó a las salas de cine el pasado 5 de diciembre.

"Todo es legal pero nada es legítimo', se dice en un par de ocasiones. Y no se refiere sólo a Sodoma", ha subrayado el escritor sobre una de sus citas favoritas del film, animando a sus seguidores a disfrutar del título en cines. La película, encabezada por Arantxa de Juan, Víctor Rivas, Santiago Trancon y Ramón García, explora la acción que tiene lugar durante un juicio en un Alto Tribunal.

En la película LA LEY DE SODOMA, de Rafael Gordon, hay expresiones de gran calado y severa crítica. 'Todo es legal pero nada es legítimo', se dice en un par de ocasiones. Y no se refiere sólo a Sodoma. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 9, 2025

El film, con tintes de drama y comedia, sigue la historia de una acusada que bajo el "derecho a la presunción de culpabilidad", acepta ser culpable de "decir la verdad" y pide a su abogado "realizar coito con su señoría". A partir de ahí, se produce un intercambio de papeles que se enmarca dentro de una compleja sátira que pretende invertir todos los valores que rigen la sociedad.

Pero no es el único estreno que Pedro Ruiz ha incluido en sus recomendaciones del mes. "Aunque ya me pesa el tema, 'NUREMBERG' es una película que tiene una muy buena factura. Se ve con gusto a pesar de su duración", ha comentado el presentador sobre el film dirigido por James Vanderbilt, que alcanza casi las 2 horas y media de duración y llegó a los cines el pasado 28 de noviembre.

Aunque ya me pesa el tema, NUREMBERG es una película que tiene una muy buena factura. Se ve con gusto a pesar de su duración. Rusell Crown encarna a un Goering con la misma autoridad que le dio a Gladiator. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 9, 2025

"Rusell Crowe encarna a un Goering con la misma autoridad que le dio a 'Gladiator", asegura el escritor, recomendando encarecidamente el visionado de este thriller, también centrado en un drama judicial que cuenta con estrellas como Rami Malek, Leo Woodall o John Slattery. La película explora los cruciales juicios de Nuremberg tras la II Guerra Mundial, donde se enfrentaron el bloque de Aliados contra el derrotado régimen nazi.

El film, inspirado en hechos reales y basado en el libro 'El nazi y el psiquiatra' de Jack El-Hai, explora el nazismo de los años 40 y narra el proceso judicial en el que se determinó si los prisioneros oficiales nazis debían ser juzgados por sus crímenes de guerra. El psiquiátra Douglas Kelley (Rami Malek) será el encargado de tomar esta decisión y se verá inmerso en una compleja batalla contra Hermann Göring (Rusell Crowe), la mano derecha de Hitler.