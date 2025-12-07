Pedro Ruiz provoca ruido con lo que cuestiona sobre el plantón de España en Eurovisión debido a Israel

La decisión histórica de RTVE de abandonar Eurovisión 2026 por la participación de Israel en el certamen sigue generando reacciones. Tras la votación en la Asamblea de la UER el pasado jueves, se decidió que el país genocida podía seguir participando. Poco después, España anunciaba que se retiraba del festival, cumpliendo así su palabra.

José Pablo López, presidente de RTVE, escribía lo siguiente en su perfil de X: "Las sanciones a Israel por sus incumplimientos se deberían haber adoptada en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea. Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar".

Las reacciones a esta decisión no se hacían esperar. El último en dar su opinión al respecto ha sido Pedro Ruiz quien, una vez más, ha vuelto a demostrar no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. El comunicador, que precisamente hace unos días visitó 'La Revuelta', se ha mostrado escéptico con las consecuencias de la decisión tomada por RTVE.

"¿No acudir al festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le puede hacer a los misiles. ¿Un gesto?", se preguntaba Pedro Ruiz en su cuenta de X.

¿No acudir al festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le pueda hacer a los misiles ¿Un gesto? — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) December 6, 2025

Los usuarios de X apoyan la decisión de RTVE de abandonar Eurovisión

Inmediatamente, el tuit se llenó de mensajes de usuarios que no estaban para nada de acuerdo con él. A la mayoría les parece bien que la corporación pública haya cumplido su promesa de no participar en Eurovisión si lo hace Israel: "Lo que están evitando es quedar en ridículo con la tele audiencia española otorgando otros 12 points a Israel en un acto de rebeldía e inteligencia. No hay investigación ni imputados por el supuesto fraude en el televoto por cierto".

Otro usuario le recordaba la doble vara de medir de la UER, ya que a Rusia se le expulsó inmediatamente en cuanto comenzó su guerra con Ucrania: "¿Y lo que se ha hecho con Rusia? Tampoco se han parado los misiles, pero había que hacerlo. ¿Por qué en este caso os oponéis tan exquisitos, lo de Israel es un genocidio, lo demás, justificaciones, equidistancia, que vosotros sabréis a qué se debe?".

Y lo que se ha hecho con Rusia? Tampoco se han parado los misiles, pero había que hacerlo. Por qué en este caso os ponéis tan exquisitos, lo de Israel es un genocidio, lo demás, justificaciones, equidistancia, que vosotros sabréis a qué se debe — xabier sagardoi 🍉 (@xabisagardoi) December 6, 2025

Dos cosas, una se ha hecho que se vuelva a hablar del genocidio a nivel global. Dos, ha molestado mucho a los criminales de guerra que gobiernan Israel. Algo estamos haciendo bien. — Félix olivares (@landscreator) December 6, 2025

Los pequeños gestos hacen mejores personas.

Que tu te vendas no puntúa. https://t.co/Kkhx5Yy0d0 — Nature (@stan48032) December 6, 2025

Los espectáculos televisivos de difusión mundial no están para blanquear estados genocidas. No te parece una razón de suficiente peso? — fernando sáez❤️💛💜 (@fernandmelilla) December 6, 2025

La presión y la defensa de los derechos humanos.

Dejar claro que Israel es un país genocida.

Lo mismo que el boicot a la vuelta ciclista a España.

Y ver quién está a favor de los genocidas — Galac Yoda🏳️‍🌈🇵🇸 (@Gala_Yoda2) December 6, 2025

No es una canción, es la representación de 4 países, según tú es mejor no hacer nada?

Gracias a las movilizaciones masivas de la gente Netanyahu se vió obligado a firmar una falsa tregua.

Gente como tú impide avances

Serías de los q con Franco mejor obedecer,total para q... — @Malú (@Mariacartofersa) December 6, 2025

Joder, Pedro, que eres una persona inteligente... con independencia de lo que se consiga con el hecho de no ir, alguien decente no va a una fiesta/celebración donde hay genocidias. — Gambazo (@gambazo) December 6, 2025

Se ve que cuando echaron a Rusia si lo verías como un tipo de presión para parar la guerra o también lo viste como un gesto.

Ay, serán los años y hablamos por hablar… — Marnofle (@Marnofle) December 6, 2025

Efectivamente es un gesto, y seguiran bombardeado con o sin boicot

Pero los gestos son importantes, y está pantomima es una oportunidad para los países que están en contra de posicionarse

Si la mayoría lo hicieran,es más efectivo el gesto que muchas resoluciones políticas — Nacho (@JoseLui58458293) December 6, 2025