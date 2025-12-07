Pedro Ruiz provoca ruido con lo que cuestiona sobre el plantón de España en Eurovisión debido a Israel

La decisión histórica de RTVE de abandonar Eurovisión 2026 por la participación de Israel en el certamen sigue generando reacciones. Tras la votación en la Asamblea de la UER el pasado jueves, se decidió que el país genocida podía seguir participando. Poco después, España anunciaba que se retiraba del festival, cumpliendo así su palabra.
José Pablo López, presidente de RTVE, escribía lo siguiente en su perfil de X: "Las sanciones a Israel por sus incumplimientos se deberían haber adoptada en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la Asamblea. Hoy la UER será una Unión más condicionada por los intereses políticos y comerciales de un festival que no se han sabido o querido gestionar".
Las reacciones a esta decisión no se hacían esperar. El último en dar su opinión al respecto ha sido Pedro Ruiz quien, una vez más, ha vuelto a demostrar no tener pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. El comunicador, que precisamente hace unos días visitó 'La Revuelta', se ha mostrado escéptico con las consecuencias de la decisión tomada por RTVE.
"¿No acudir al festival de Eurovisión? ¿Qué tipo de presión es esa contra el gobierno israelí? No veo muy claro el daño que la retirada de una canción le puede hacer a los misiles. ¿Un gesto?", se preguntaba Pedro Ruiz en su cuenta de X.
Los usuarios de X apoyan la decisión de RTVE de abandonar Eurovisión
Inmediatamente, el tuit se llenó de mensajes de usuarios que no estaban para nada de acuerdo con él. A la mayoría les parece bien que la corporación pública haya cumplido su promesa de no participar en Eurovisión si lo hace Israel: "Lo que están evitando es quedar en ridículo con la tele audiencia española otorgando otros 12 points a Israel en un acto de rebeldía e inteligencia. No hay investigación ni imputados por el supuesto fraude en el televoto por cierto".
Otro usuario le recordaba la doble vara de medir de la UER, ya que a Rusia se le expulsó inmediatamente en cuanto comenzó su guerra con Ucrania: "¿Y lo que se ha hecho con Rusia? Tampoco se han parado los misiles, pero había que hacerlo. ¿Por qué en este caso os oponéis tan exquisitos, lo de Israel es un genocidio, lo demás, justificaciones, equidistancia, que vosotros sabréis a qué se debe?".
