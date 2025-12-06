Silvia Intxaurrondo difunde en TVE la sentencia más altisonante sobre la salida de Eurovisión ante las críticas

RTVE anunció una decisión histórica este jueves al confirmar la retirada de España en Eurovisión por primera vez en los 70 años de vida del certamen de canciones. Tal y como la corporación advirtió hace meses, tras confirmarse la presencia de Israel en la próxima edición, España abandona la competición en señal de protesta. Y Silvia Intxaurrondo, entre otros rostros de La 1, no ha tardado en reaccionar a la tajante determinación de su casa televisiva.

Melody continuará un año más ostentando el título de la última representante española en el festival con 'Esa diva' tras el cambio de planes de RTVE, que no viajará hasta Viena el próximo mayo con una nueva propuesta surgida del Benidorm Fest. Sin embargo, tal y como ha confirmado el propio José Pablo López, presidente de la corporación, la apuesta por el concurso de canciones nacional se reforzará para conseguir "su consolidación como el gran festival de la música en España".

Silvia Intxaurrondo se pronuncia alto y claro sobre la decisión de RTVE con Eurovisión: "Solo un necio o un cómplice no lo puede entender"

Más allá del futuro del Benidorm Fest, que tendrá lugar los próximos 10 12 y 14 de febrero como estaba previsto, 'La hora de La 1' abría este viernes su emisión haciéndose eco de la decisión del ente público con respecto al certamen. "RTVE abandona Eurovisión después de que se confirme la presencia de Israel", anunciaba Silvia Intxaurrondo antes de enumerar la lista de crímenes por los que España se planta ante la participación del país, diciendo "hasta aquí" a su blanqueo a través del festival.

Una decisión valiente de @rtve que sólo un necio o un cómplice no puede entender 👇 pic.twitter.com/i41h3Spz99 — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) December 5, 2025

"La organización mantiene a Israel en la competición después de que haya matado al menos a 60.000 palestinos, siga atacando y matando a población civil incluso ahora en pleno alto al fuego y mientras es investigada por genocidio en los tribunales internacionales", ha subrayado la periodista mientras el espacio de La 1 emitía una doble pantalla con imágenes de la última representante israelí sobre el escenario y los bombardeos e imágenes de masacre en Gaza en paralelo.

Y más allá de su declaración de intenciones desde 'La hora de La 1', Silvia Intxaurrondo ha tomado sus redes sociales para dejar clara su postura sobre este corte de lazos con el festival. "Una decisión valiente de RTVE que solo un necio o un cómplice no puede entender", ha sentenciado la periodista, lanzando un dardo a todas las voces críticas que se han alzado contra la corporación por "mezclar música y política" desoyendo la dramática situación que vive Palestina ante los constantes ataques del ejército israelí.