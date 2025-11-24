Una colaboradora de 'Espejo Público' destapa la condena por el bulo del sueldo de Silvia Intxaurrondo en TVE

El pasado viernes, el Tribunal Supremo ratificó la condena a El Mundo por el bulo que publicó sobre el sueldo de Silvia Intxaurrondo. Una batalla judicial que emprendió la presentadora de 'La hora de La 1' hace más de un año y que se ha saldado con la victoria de la periodista. Este lunes, Lorena Ruiz-Huerta, habitual colaboradora de 'Espejo Público' no ha dudado en enfrentarse al director del citado periódico en el espacio de Susanna Griso.

Así, la abogada y quien fuera diputada de Podemos no dudaba en señalar a los medios de comunicación que sueltan bulos que luego la ciudadanía se cree como veraces. "Me gustaría comentar algo que se comenta poco en esta mesa y que tiene que ver con estas portadas que aparecen y la información que por ejemplo refiere el director de El Mundo junto con todo Madrid", empezaba diciendo haciendo referencia una foto de El Español hecha con IA sobre Pedro Sánchez en el Peugeot junto a Ábalos, Koldo y Cerdán.

"Es que es una información confusa, que confunde a la ciudadanía. Me gustaría preguntaros si vosotros este tipo de portadas y de informaciones y todo ese bloque periodístico que está celebrando la condena al fiscal general, me gustaría preguntaros si contrastáis la información igual que contrastaste tú el bulo de Miguel Ángel Rodríguez que publicasteis en portada que ha ayudado a condenar al fiscal, ¿eso lo contrastasteis? ¿Igual que la condena del Supremo de estos días que os obliga a rectificar sobre el bulo de Silvia Intxaurrondo y su sueldo y el contrato?", le preguntaba la colaboradora de 'Espejo Público'.

"Absolutamente y me ratifico en todo y cada uno de los elementos de la información. Esto es un golpe bajo", sostenía Joaquín Manso, el director de El Mundo mientras Susanna Griso trataba de frenar a su colaboradora. "Es muy difícil aquí discutir hablar de la corrupción del PSOE porque esto es un problema del régimen del 78 y del bipartidismo", aseveraba Lorena Ruiz-Huerta.

Pero la abogada seguía defendiendo cómo desde medios de la derecha se amplifican bulos para tratar de conseguir resoluciones judiciales como la del fiscal. "Seis portadas de El Mundo han conseguido una condena del fiscal general del Estado que es lo inaceptable", recalcaba. "Y a mucha honra", defendía Manso. "Lorena lo que no puedes hacer es mezclar una información con una portada hecha por IA del Español que lo podemos discutir con las informaciones del Mundo porque son medios distintos", le replicaba Susanna Griso.

"Lo que no puedo hacer es cada vez que participo aquí es confrontar con medios que publicáis bulos y que os ha condenado el Supremo. El viernes llegó la sentencia del Supremo que tenéis que rectificar la noticia falsa sobre Silvia Intxaurrondo", insistía Ruiz-Huerta. "No es una noticia falsa. Una rectificación no es una noticia falsa, es una noticia cierta. Silvia Intxaurrondo cobra lo que cobra y el contrato se sustanció ese día", se defendía el director de El Mundo.

Hola @SIntxaurrondo , el director del Mundo ha escuchado esta verdad hoy en directo en el programa Espejo Público , por si no ha visto X últimamente... un saludo y enhorabuena por la victoria judicial https://t.co/hBhbdKVuMZ pic.twitter.com/6OLzeWSpBk — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) November 24, 2025

Tras ello, Joaquín Manso se quejaba a 'Espejo Público' por permitir un ataque como el que acaba de recibir. "Es inaceptable y no se lo digo a Lorena, se lo digo al programa, es inaceptable una acusación generalizada en los términos que acabamos de recibir, es insólito nunca me había sucedido ni en este programa ni en ninguno otro", soltaba el periodista. "Es la opinión de Lorena, no de este programa", le matizaba Susanna Griso.

Pero Lorena Ruiz-Huerta no se daba por vencida y seguía recordando que El Mundo ha sido condenado por el Tribunal Supremo obligándoles a rectificar el bulo sobre el sueldo de Silvia Intxaurrondo en TVE. "Es muy difícil discutir en términos de igualdad la corrupción del PSOE porque aquí hay un intento permanente de derrocar a una gobierno absolutamente legítimo", sentenciaba.

Antes de concluir el debate, Susanna Griso no tuvo ningún reparo en defender a los medios que colaboran en su programa. "Vamos a ver Lorena las informaciones que han publicado El Confidencial, El Mundo, The Objective y Ok Diario se están dirimiendo en los tribunales, no hay una falsa noticia", aseveraba la presentadora. "Pero es muy importante que la gente sepa que cuando se debate sobre la sentencia del fiscal general del Estado hay una serie de medios que han coadyuvado a esta operación de la derecha y la ultraderecha para proteger a Ayuso que es la que financia a estos medios de comunicación", sentenciaba.