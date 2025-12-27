El público dicta sentencia a 'Innato' en Netflix con un clamoroso veredicto y una duda muy repetida

Netflix ha estrenado uno de sus grandes estrenos de la semana y del final del año: 'Innato', un thriller psicológico que Imanol Arias, en el papel de un asesino en serie, protagoniza junto a Elena Anaya y que, en pocos días, ocupa la segunda posición en la categoría de series más populares en nuestro país.

La serie, que consta de ocho capítulos de 45 minutos de duración y que está producida en colaboración con Plano a Plano, tiene también en su reparto a Emma Suárez ('Intimidad'), Roberto Álamo ('Asalto al Banco Central'), Aura Garrido ('El inocente'), Ane Gabarain ('Patria'), Fernando Guallar ('Pared con Pared'), Clara Sans ('Celeste'), Juan Blanco, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos, Tito Asorey y Teo Soler, entre otros.

'Innato' cuenta la historia de Sara (Elena Anaya), una psicóloga que ha dejado atrás un traumático pasado como hija de Félix Garay (Imanol Arias), un asesino múltiple bautizado en su momento por la prensa como "el asesino del gasoil". En la actualidad, la vida idílica que Sara ha construido, junto a su marido Aitor (Roberto Álamo) y su hijo adolescente Sebas (Teo Soler), se tambalea cuando Félix es liberado de prisión, coincidiendo con una nueva ola de crímenes que parecen replicar los asesinatos perpetrados 25 años atrás.

Tras haber ocultado ese dramático pasado a su familia durante años, disfrazada de mujer feliz, Sara ahora debe revelarles la verdad y colaborar con la policía codo con codo para resolver los nuevos asesinatos. ¿Su padre ha vuelto a matar tras salir de la cárcel o se trata de un imitador? Así, empieza un juego en el que todo el mundo es sospechoso.

Pues bien, tras su lanzamiento, los espectadores que ya han consumido 'Innato' están dictando su veredicto en redes sociales. Y lo cierto es que las críticas recabadas son mayoritariamente positivas hacia la producción, aunque hay una queja repetida sobre el capítulo final.

"Hemos tenido que esperar a la víspera de Navidad, pero por fin tenemos la serie española de 2025", reseñan sobre 'Innato'

"Un tenso thriller psicológico con buenas interpretaciones y personajes intrigantes que se convertirá en tu nueva adicción", resalta Raquel Hernández, periodista de Hobby Consolas. Los comentarios hacia el elenco artístico también son excelentes. "El reparto es brutal: Imanol Arias y Elena Anaya me flipan", "Imanol sobresaliente", "Imanol está tremendo" o "Elena Anaya está impecable" son algunos de ellos.

"Hemos tenido que esperar a la víspera de Navidad, pero por fin tenemos la serie española de 2025, monumental", llega a afirmar con contudencia un espectador. "Actuaciones de 10, trama de 10, impresiona hasta el final. Un cluedo fascinante", apunta otro usuario que ya la ha visto.

Crítica de #Innato, un tenso thriller psicológico con buenas interpretaciones y personajes intrigantes que se convertirá en tu nueva adicción: https://t.co/mnw4mBVV6m pic.twitter.com/X0w9TtqAzB — Raquel Hernández Luján (@RaqHdez) December 26, 2025

Terminada la serie #Innato

Entretiene y mantiene la intriga.

No voy a hacer spoiler, así que no digo lo que me ha parecido el final.

Imanol Arias sobresaliente (aunque nunca me ha gustado).

Emma Suárez llevando muy dignamente sus 61 años.

Elena A., plana.https://t.co/ROrVFDNuI5 — MásSolaQueLaLuna🌙 (@MaSolaQueLaLun4) December 25, 2025

Estoy viendo #Innato y me están encantando.

El reparto es brutal, Imanol Arias y Elena Anaya me flipan, anoche me vi cuatro capítulos seguidos y me da que la termino hoy. — Mariquilla 🌟 (@SBenitezMaria) December 25, 2025

Me acabo de hacer un maraton adictivo de la serie Innato en Netflix, osea pufff que buena me ha parecido, hasta el final. PEC.

Actuaciones de 10, trama de 10, impresiona hasta el final. Un cluedo fascinante.

Tiene cosas de Mindhunter (bastantes), de Dexter o The Sinner. — Javier Sainz de Vicuña (@JaviFu08) December 23, 2025

Hemos tenido que esperar a la víspera de Navidad , pero por fin tenemos la serie española de 2025, monumental #Innato querido @Jexu73 — Sepe #FREEPALESTINE (@jackson_SOA) December 23, 2025

Increíble ella, de siempre pero hace un trabajo impecable. INNATO en netflix pic.twitter.com/i0R9ZnQfTL — Raquel (@raietts) December 25, 2025

#Innato de lo mejorcito que he visto últimamente en @netflix

Elena Anaya espectacular 🤩 pic.twitter.com/CwI4P4t747 — Carabanchel también existe (@BolonioAn24816) December 24, 2025

Imanol Arias está tremendo en #Innato. Que gran actor sigue siendo. pic.twitter.com/MJ1VkFJYSU — Dvmaquinay (@dvmaquinay) December 25, 2025

He visto #Innato y me ha sorprendido para bien. Te tiene sospechando de todo Peter todo el tiempo. — Mar (@apagarlatele) December 25, 2025

En cambio, hay una queja y duda recurrentes. En general, como vemos, 'Innato' ha sorprendido para bien, pero el final abierto no parece haber convencido a muchos. Es por ello por lo que algunos apelan a una continuación. "Me he tragado la serie de un tirón, aunque ese final abierto no me ha gustado nada. Quiero segunda parte", reseña un consumidor.

"Acaba con ganas de un noveno episodio" o "habrá segunda temporada, ¿no @NetflixES?" son otras de las reacciones más destacadas, pues el desenlace de este thriller genera dudas de cara a una segunda temporada que, de momento, no consta.

Vista la serie de Netflix #innato maravilloso Imanol Arias. Final abierto… no me convence. — Un tanto caótica (@Erotica_caotica) December 25, 2025

#Innato es muy mid. La trama podría haber dado mucho más, pero el guion es demasiado evidente y convencional y, las actuaciones dejan mucho que desear. Elena Anaya es terrible... Y, para culminar, hacen un final abierto cuando esta historia daba solo para miniserie. pic.twitter.com/MRXufTTCOj — Tania (@TaniaPenasalv) December 24, 2025

#innato #Netflix Innato 1T 8ep. - Felix 25 años encarcelado, sale en libertad, y empiezan a sucederse crímenes replica de los suyos, su hija ayudara a la policía en la resolución del caso. Adictiva, sobria, sin una palabra mas alta q otra y q acaba con ganas de un noveno episodio pic.twitter.com/w2gwZJj6nx — Miguel'sLand (@insidedevilinI) December 26, 2025

Me he tragado la serie #innato de un tirón aunque ese final abierto no me ha gustado nada. Quiero segunda parte — Andaluza23 (@23andaluza) December 26, 2025