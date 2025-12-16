Ana Obregón se ve obligada a pronunciarse sobre su verdadera relación con Jeffrey Epstein en 'Sonsoles'

Este martes, The New York Times ha sorprendido con una información que atañe a una de nuestras actrices y presentadoras más reconocidas. Según el citado periódico, Ana Obregón tuvo una relación con Jeffrey Epstein, el magnate acusado de tráfico y abuso de menores y que falleció en prisión cuando esperaba a ser juzgado por un caso en el que se vieron implicados numerosos políticos y millonarios.

Según el New York Times, Ana Obregón tuvo un romance con Epstein a principios de los años 80, cuando ella vivía en Estados Unidos. Y es que según el periódico la familia de la presentadora y actriz contrató los servicios del magnate financiero y fue así como ambos se conocieron.

Aprovechando que es colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', Sonsoles Ónega ha analizado esta noticia antes de hablar con su compañera. "Cuando Ana lo conoció, su vida inconfesable no era pública. Cuando lo conoció, Ana ignoraba absolutamente todo de la vida de este hombre", recalcaba la presentadora. "Ana Obregón no sabía que él era un depredador sexual, él era el soltero de oro en Nueva York. No tenía nada que ver con lo que pasó luego", insistía Beatriz Cortázar.

Mientras, Begoña Villacís recordaba cómo el caso Epstein ha generado un gran revuelo en EEUU porque uno de los supuestos implicados es el actual presidente del país, Donald Trump. "Pensábamos que esto iba a ser una cosa de pasada pero este es el tema que está haciendo ahora temblar más a Trump", aseveraba la que fuera vicealcaldesa de Madrid.

Ana Obregón aclara su relación con Jeffrey Epstein y cómo descubrió que era un depredador sexual

Después ha sido la propia Ana Obregón la que ha hablado alto y claro sobre su relación con Epstein. "Estoy flipando porque no es plato de buen gusto. Me han empezado a escribir de que había salido en el New York Times. Esto es muy largo y yo lo quiero contar todo con pelos y señales", empezaba diciendo la colaboradora. "Me pone nerviosa porque que te unan el nombre a un depravado de esa magnitud, es asqueroso. ¿Cómo se puede ser de una cara y luego tener otra?", añadía antes de aclararlo todo.

🟠 Primeras declaraciones de Ana Obregón tras salir relacionada con Jeffrey Epstein en el 'NY Times'. Ana Obregón: "Estoy flipando, no es plato de buen gusto"



Así, Ana Obregón ha explicado que ella conoció a Jeffrey Epstein cuando se fue a vivir a EEUU. "Yo acabo mi carrera y me voy a Estados Unidos a seguir mi sueño. Hago una prueba en una escuela de interpretación en Nueva York, y al principio me entró angustia. De repente, un día una persona me dice que me va a presentar al soltero de oro de Nueva York: Jeffrey Epstein. Tenía 28 años y pensé que era un chico muy guapo, muy inteligente. Estaba buenísimo", relataba la actriz.

"Un día me invitó a desayunar y me envió al chófer y así empezamos una amistad. Poco a poco empezamos a vernos para desayunar todos los días. Era el 1981, y en aquel momento yo estaba saliendo con Miguel Bosé. Cuando se lo dije, se quedó un poco flasheado, pero tampoco hacía ningún avance para tener una relación amorosa", seguía contando la actriz a Sonsoles Ónega.

Fue entonces cuando Ana Obregón trajo a Epstein a España para presentárselo a su familia. Eso sí, la actriz ha querido dejar claro que jamás su familia le contrató. "Lo que ha salido de mi familia es absolutamente falso. Jeffrey no sabía nada de mis padres ni su dinero. Lo de que mi padre estaba quebrando es una tontería. No había relación económica de nada con mi familia", defendía. Después, Jeffrey invitó a Ana Obregón a que se trasladara a vivir a su casa cuando la vivienda en la que estaba ella se incendiara. Un año después, la presentadora dejó de tener relación con el magnate.

Por último, Ana Obregón ha querido poner los puntos sobre las íes y detallar bien cuándo se enteró ella del escándalo en el que estaba implicado el empresario. "Pasan mogollón de años. En el año 2010, me fui a Estados Unidos a vivir cerca de mi hijo, que había recibido una beca para la universidad, y me puse la televisión y vi una serie sobre un agresor sexual y al final veo que ponía el caso de Jeffrey Epstein y yo no me lo podía creer", aclaraba. "¿Cómo es posible que un hombre que era dulce y generoso, que no intentó nada conmigo, evolucionara de esa manera? Me repugna haber sido su amiga. Me hierve la sangre", sentenciaba.