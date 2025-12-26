Alexia Rivas se planta así contra Olga Moreno antes de su golpe más bajo en 'De Viernes': "Es de mal gusto"

Este viernes, Olga Moreno será la protagonista del scoop de 'De Viernes' en el que hablará alto y claro sobre el motivo por el que se rompió en 'El tiempo justo' y por qué no ha vuelto al programa en el que colabora. Pero además la ganadora de 'Supervivientes 2021' vuelve a la carga contra algunos compañeros como Alexia Rivas o Miguel Frigenti.

'El tiempo justo' ha emitido un avance de lo que hablará Olga Moreno en 'De Viernes' asegurando que se le ha hecho un "ataque injustificado" por parte de algunos compañeros. "Yo soy incapaz de inventarme algo, nunca lo he hecho, nunca he hecho un montaje. Se ha dicho que yo vendo mis miserias y quiero recordar de donde venimos cada uno. Yo no salgo en una pantalla en directo como ha hecho otra de mis compañeras con el amante de otra persona", confiesa en un claro dardo a Alexia Rivas.

Tras escuchar el avance de la entrevista de Olga Moreno, era Miguel Frigenti el que no dudaba en criticar a su compañera por su revanchismo defendiendo que no le favorece nada esa actitud. "Ella lanza un órdago y dice que quiere recordar de donde venimos cada uno, pues yo se lo recuerdo, yo vengo de la facultad y de la universidad, ella no sé de donde viene", soltaba el colaborador.

"Nos tendría que dar las gracias porque gracias a nuestras afirmaciones va hoy a De Viernes que a mí me viene también muy bien porque me apetece mucho escucharla pero podría haber contestado por ejemplo a Leticia Requejo, que es compañera suya, y a nuestros compañeros y habría quedado como una reina. A mí Olga me parece muy mal compañera", sentenciaba Miguel Frigenti.

Después era Leticia Requejo la que se sumaba a la crítica contra Olga Moreno. "Me quedo tranquila porque ya sabemos que el motivo de esas lágrimas eran por una discusión con Agustín. Pero me hubiese gustado que el día que se la pregunta aquí simplemente para la tranquilidad dijese aquí algo parecido", aseveraba la colaboradora.

Era entonces cuando Marta López trataba de dar la cara por su amiga después de que hace unos días le soltara un 'guantazo' por su traición al programa asegurando que Olga era incapaz de montar ningún numerito ni de ponerse a llorar para poder ir a un espacio como 'De Viernes'. "Si Olga fuera tan educada no tendría que recurrir al pasado de nuestra compañera Alexia que ha demostrado ser mucho más profesional que ella y que al menos se prepara los temas que tratamos aquí", le contradecía Miguel Frigenti.

Alexia Rivas le devuelve el golpe bajo a Olga Moreno

Justo entonces, 'El tiempo justo' conectaba con Alexia Rivas para que contestara al ataque que le ha realizado Olga Moreno en el scoop de 'De Viernes'. "Lo que ha dicho me parece absolutamente bajuno pero por suerte la define a ella, no a mí. Que tenga que recurrir a algo que sucedió a hace cinco años para meterse conmigo eso significa que estos cinco años lo he hecho muy bien en mi trabajo y solo recurre a algo machista, bajuno y de mal gusto", sostenía la colaboradora.

Asimismo, Alexia Rivas insistía en que Olga Moreno es "mala colaboradora" porque no se prepara los temas ni habla apenas durante 'el programa 'El Tiempo Justo' y que cuando le sucede algo como esto en lugar de ser generosa con su programa se va a otro espacio para ganar más dinero.

Antes de concluir la conexión, Alexia Rivas terminaba lanzando un último golpe a Olga Moreno. "El otro día Olga dice, con todo su morro, que ellos están sentados en el plató hablando de mí y no necesito hablar de ellos, pues hoy es lo que está haciendo en De Viernes hablando de mí en lugar de contar tu vida, habla de tu vida y de tu relación con Agustín", añadía la periodista. "Eso es muy injusto porque es el compañero que le hace la entrevista el que le pregunta", trataba de justificar Antonio Rossi. "Pues igual que nosotros seguimos la escaleta del programa y hablamos de lo que nos preguntan", le contestaba Alexia.