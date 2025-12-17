Abraham Mateo, cantante, habla sobre el bullying que sufrió por la fama: "Me pusieron seguridad"

Abraham Mateo saltó a la fama cuando era tan solo un niño gracias a sus apariciones en Canal Sur. Aunque ahora es un artista muy reconocido a nivel internacional, sus inicios no fueron nada fáciles, como así confesó este martes, 16 de diciembre, durante su visita a 'El Hormiguero'.

El miembro del jurado de 'OT 2025' ha acudido al programa de Pablo Motos en Antena 3 para presentar el concierto con el que va a celebrar sus 20 años de carrera musical, el 11 de enero en el Movistar Arena de Madrid. El presentador ha recordado sus inicios, y le ha hecho una pregunta muy directa: "¿En el colegio iban a muerte a por ti?". A raíz de esto, su invitado se ha sincerado sobre lo mal que lo pasó en su niñez.

"Había compañeros que me daban la espalda. Me veían en el recreo firmando autógrafos a niñas que me lo pedían y me insultaban y me hacían la vida imposible. La cosa se fue yendo de las manos", confesó el artista. Una revelación que dejó enmudecido a todo el plató de 'El Hormiguero', pendiente de la historia del joven.

Los terribles episodios que sufrió Abraham Mateo en el colegio

Según contó Abraham Mateo, la cosa llegó a tal punto, que "me pusieron seguridad en el centro. Vigilaban que no ocurriera nada y los profesores ayudaban bastante". A continuación contó lo que tuvo que sufrir en aquella época: "En el pasillo de la cafetería del instituto se ponía una pandilla. Pasar cada día por ahí para mí era horrible. Se metían conmigo y con mi familia. Me tiraban palomitas a la cara, me ponían la zancadilla y eso era feo".

Además, explicó que esos compañeros le encerraban en el baño y allí le lanzaban una advertencia: "De aquí no vas a salir hasta que no cantes". Para alejarse de ese ambiente, tuvo que tomar una drástica decisión: "Todo se fue haciendo bola. Decidí estudiar a distancia y, gracias a Dios, pude sacar mis estudios adelante y tengo el bachillerato".

En ese momento, todos los presentes en las gradas del público rompían a aplaudir. Pablo Motos le reconocía que él también sufrió bullying de niño por ser pelirrojo. "Yo no me atreví a contarlo. Hoy sí lo recomendaría a todos esos niños que pasen una experiencia así porque al final es lo mejor que pueden hacer. Para mí fue un respiro enorme poder abrirme con mi familia una vez lo supieron", confesó Abraham Mateo quien ha hecho una última reflexión sobre el tema: "Menos la muerte, todo tiene solución".