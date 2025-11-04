Telecinco anuncia su cambio de programación para relanzar la tarde: 'El Tiempo Justo', mayor damnificado

Telecinco ya ha empezado a promocionar sus nuevas tardes, que se inaugurarán el próximo lunes, 10 de noviembre. Un sustancial cambio de programación, que vamos a detallar a continuación, provocado por la idea de introducir una tira diaria sobre 'Gran Hermano 20' de lunes a viernes.

Presentado por Jorge Javier Vázquez de lunes a jueves y por Nagore Robles los viernes, este nuevo programa llevará por título 'GH: La vida en directo' y se ofrecerá de 20:15 a 21:00 horas como telonero de la edición nocturna de 'Informativos Telecinco', ahora con Ángeles Blanco y Carlos Franganillo.

Su inclusión en la parrilla vespertina obliga a reestructurar la tarde y ajustar los horarios y duración de las ofertas ya vigentes. 'El tiempo justo' con Joaquín Prat será el mayor damnificado al sufrir un recorte de 45 minutos. El espacio de actualidad, que está siendo un fiasco en audiencias y que este lunes registró mínimo histórico, irá de 15:45 a 17:45 horas.

Acto seguido, recogerá el testigo 'El Diario de Jorge' hasta las 19:15 horas, es decir, el formato de testimonios cambiará de franja pero no perderá minutos de emisión como sí va a ocurrir con Joaquín Prat. Eso sí, el talk show competirá de lleno con los seriales de La 1 de TVE ('Valle Salvaje' y 'La Promesa').

Después, 'Agárrate al sillón' con Eugeni Alemany mantendrá su duración aproximada pero, igualmente, pasará a ofrecerse en otra franja. En su caso, de 19:15 horas -nada más concluir 'El Diario'- a 20:15 horas. En otras palabras, huirá del todopoderoso 'Pasapalabra' con la intención de coger algo de oxígeno en su nueva ubicación.

Así es como se hará el hueco en la programación a 'GH: La vida en directo', formato que cubrirá el final de la tarde de Telecinco de 20:15 a 21:00 horas. Esto supondrá un redoble en la presencia de Jorge Javier Vázquez en las tardes del canal. Primero, con 'El Diario' y, después, con este espacio diario sobre 'Gran Hermano 20' (a excepción de los viernes).

Está por ver si este plan de emisión decidido en Mediaset va a funcionar o no. Recortar el tramo que mejor rinde de 'El tiempo justo' tal vez no sea la mejor idea, poner a competir a 'El Diario de Jorge' con las series en toda su emisión será, sin duda, complicado y enfrentar esa tira diaria de 'GH' a 'Pasapalabra' un altísimo riesgo.

En cualquier caso, así quedarán las nuevas tardes de Telecinco a partir del 10 de noviembre:

15:45 horas - 'El Tiempo Justo '

' 17:45 horas - 'El Diario de Jorge '

' 19:15 horas - 'Agárrate al Sillón '

' 20:15 horas - 'GH. La Vida en Directo'