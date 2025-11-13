'Sueños de Libertad' confirma una baja en el reparto y avanza un gran cambio sobre su futuro

'Sueños de Libertad' vuelve a sufrir una marcha en su elenco artístico con el adiós ¿definitivo? de Fernando Moreno, el actor que ha dado vida durante los últimos meses a Chema, el hermano irreverente de Carmen, la encargada de la tienda de Perfumerías de la Reina.

El joven se ha visto obligado a coger el petate y a poner rumbo a París en busca de nuevas oportunidades laborales. Todo, después de que su propio cuñado, Tasio, le despidiera por orden de Brossard, que se ha cargado a la mitad de la plantilla de la empresa fundada por Damián y Gervasio tras convertirse en socio mayoritario.

Ante su salida, que se suma a la de Juanjo Puigcorbé, Ana Labordeta o Jaime Gutiérrez, Fernando Moreno ha querido agradecer a todos los que siguen la serie de Antena 3 de forma tan activa y fiel. El intérprete se ha mostrado muy feliz de la acogida que ha tenido entre el equipo de la ficción y el público "aun cuando Chema (su personaje) no lo merecía" por su personalidad inmadura y por sus cuestionables actitudes a veces.

"Ha sido un placer formar parte de la familia de 'Sueños de Libertad'. Y quién sabe si a Chema no le despiden también en Paría y tiene que volver a Toledo... Yo lo dejo ahí. Larga vida a 'Sueños de Libertad'", concluye Moreno en su mensaje de despedida.

Entretanto, el equipo de 'Sueños de Libertad' ha confirmado un "notición". Y es que la cantante Malú interpretará la nueva cabecera de la serie. La ficción diaria de las tardes de Antena 3, consolidada como la serie más vista de la TV, tendrá nueva melodía en relevo de Marwán. Eso sí, aún no se concreta cuándo será el gran cambio, previsiblemente con el arranque de la tercera temporada en enero.

"Malú imprime su sello personal en esta nueva interpretación, que muy pronto se convertirá en la banda sonora de los primeros segundos de emisión de Sueños de libertad. Con su inconfundible voz y una interpretación cargada de sentimiento, la artista aporta una nueva dimensión a la serie y acompañará con su voz las imágenes de la nueva cabecera", explica Antena 3.

"Esta nueva cabecera, que también estará acompañada de un videoclip, refleja la esencia de Sueños de libertad: la lucha por encontrar la propia voz y romper con las ataduras del pasado", se añade.