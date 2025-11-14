'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 17 de noviembre: Andrés rompe definitivamente con María

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho este miércoles registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la llamada de Enriqueta, Andrés no paraba de darle vueltas a sus recuerdos y trataba de darles respuesta mientras sus sospechas hacia Gabriel y su desconfianza sigue creciendo y más ahora que ha descubierto que su primo ha decidido aceptar el puesto de director. Y Digna no dudaba en hablar con Begoña para entender su decisión de adoptar a Julia.

En la colonia, todos los cambios de Brossard en Perfumerías De La Reina estaban empezando a generar tensiones entre todos. La decisión de vender productos de la fábrica francesa en la tienda provocaba un fuerte malestar entre las dependientas. Y la noticia de que los productos más exclusivos se venderán en París generaba más incertidumbre al sentir que los intereses de la empresa ya no son los mismos.

Por su parte, Claudia, tras valorar a todas las candidatas para ponerse al frente de la casa cuna tomaba la decisión de contratar a Mari Paz pues considera que es la persona ideal para cuidar de los niños.

En la fábrica, Gabriel pedía a Tasio que se encargue de la supervisión de las obras y no duda también en decirle a Marta que la necesita de su lado. Después, consciente de que Andrés está empezando a recordar, no dudaba en visitar a Remedios en la cárcel para tratar de arreglar todo lo que puede suponer un problema ahora que es el director y pueda poner en riesgo su plan de fulminar a los De La Reina.

Cristina recibía la inesperada visita de Beltrán, el que iba a ser su marido, antes de dejar Madrid y llegar a Toledo. El hombre regresaba para comunicarle que se va a casar con Loreto y ella trataba de mostrarse feliz por él y le deseaba lo mejor para su futuro.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 438 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 17 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 438 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se lleva un fuerte revés al enterarse por el abogado de Remedios que se niega a entrevistarse con él en prisión después de la presión de Gabriel. Y por si fuera poco, su primo quiere casarse con Begoña en un mes y por ello le pide al detective Ángel Ruiz que aligere su investigación.

Por su parte, Begoña anuncia a la familia que Brossard ha decidido eliminar el puesto de enfermera en el dispensario. Al saberlo, Gabriel propone intervenir para hablar con Cloe y revertir su decisión pero la enfermera lo declina como ya hizo con Luz. Paralelamente, Cloe decide visitar a María para tenerla de su lado en la junta de accionistas.

Claudia celebra el nombramiento de Mari Paz como nueva encargada de la casa-cuna. Pero su gozo en un pozo porque Brossard considera que esa iniciativa no es necesaria ante los problemas económicos que acarrea Perfumerías De La Reina. Y al saberlo, Begoña decide intervenir pero al no servir de nada termina pidiéndole ayuda a Gabriel.

Digna y Julia comparten un momento entrañable en la cocina y la niña trata de convencer a su abuela para que enseñe labores a otras mujeres. Mientras, Cristina acompaña a Beltrán a la tienda para comprar el regalo para su prometida y el chico aprovecha para entregarle su invitación de boda.

Joaquín descubre un fallo en el embalaje de Brossard y tras ello decide montar su propio negocio de empaquetado ahora que se ha quedado sin trabajo. Gabriel opta por visitar a Digna para demostrarla que puede confiar en él pero ella sigue teniendo sus reticencias. Y finalmente, Andrés le deja claro a María que su relación no tiene ningún futuro y es mejor finalizarla porque ha recordado que antes del accidente ya descubrió que podía andar y que Gabriel saboteó la sala de calderas y ambos estaban compinchados.