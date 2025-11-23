'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 24 al 28 de noviembre: Andrés investiga el pasado de Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín no dudaba en hablar mal de Cloe y las decisiones de los franceses en la colonia a sus espaldas ganándose su enemistad. Tras ello, la francesa le amenazaba con que Brossard puede prescindir de él en cualquier momento si sigue con esa actitud.

Manuela optaba por pedir consejo a Digna sobre que hacer con Damián ante su fuerte preocupación por el estado del patriarca. Digna aceptaba ayudar a Damián, pero al verlo se queda sorprendida por su estado. Asimismo, Digna también decidía ayudar a su hijo Joaquín y este terminaba contratándola para su empresa de embalaje.

Begoña y Gabriel decidían casarse en secreto sin que apenas nadie se entere. Pero don Agustín desaprueba las prisas de la pareja para pasar por el altar. Mientras, Andrés al descubrirlo trataba de impedir la ceremonia con urgencia haciendo todo lo posible para tumbarlo.

Cloe y Marta se reunían para perfilar los nuevos uniformes de las dependientas tras sus desencuentros. Al final ambas conseguían acercar posturas y encuentran un punto medio entre la sofisticación francesa y la identidad tradicional de Perfumerías De La Reina.

Claudia respaldaba a Maripaz cuando surgen las primeras dudas sobre su adaptación, sin saber que algo completamente inquietante podría estar ocurriendo en la vida personal de la encargada a sus espaldas.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 24 al viernes 28 de noviembre:

Capítulo 443 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 24 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés conduce con rapidez para llegar hasta la iglesia en la que Gabriel y Begoña se están dando el sí quiero. Sin embargo, cuando llega ya no puede hacer nada pues la ceremonia ya ha concluido. Tras ello, regresa abatido a casa y le comunica la noticia al resto de los de La Reina que tampoco se no toman bien al sentirse apartados. Tampoco Digna entiende el movimiento al enterarse.

En la fábrica, Cloe y Marta continúan con el rediseño de los uniformes de las dependientas y poco a poco empieza a ver una gran complicidad entre ambas llegando incluso al coqueteo. Mientras, Cristina se desahoga con Claudia y le cuenta que Luis está pensando en dejar la empresa siguiendo los pasos de Joaquín. Pero lo peor llega cuando la joven descubre que una de las fragancias de Brossard contiene la misma fórmula que ellos habían creado para Cobeaga.

Por si fuera poco, Beltrán vuelve a buscar a Cristina para anunciarle que ha decidido paralizar su próxima boda provocando que su ex considere que ha actuado como un canalla con su pareja y él le confiesa que está confundido. Por su parte, Mari Paz comparte con Claudia que está teniendo algunos problemas para integrarse en la casa cuna.

Andrés recibe una llamada de Ángel Ruiz para contarle que tiene una información crucial sobre el pasado de Gabriel. Es entonces cuando decide marcharse de viaje sin contarle nada a nadie pese a los intentos de María de tratar de pedirle que no se marchara.

Finalmente, María, completamente hundida se abre en canal con Manuela y le da las gracias por darle la mano y le confiesa que está casada con un hombre que le repudia y comparte el odio que tiene porque Begoña está consiguiendo todo lo que ella deseaba.

Capítulo 444 de 'Sueños de Libertad' - Martes 25 de noviembre

La desaparición de Andrés tiene a toda su familia muy preocupada, especialmente Damián. Tras ello, Begoña decide sincerarse con él y le cuenta toda la discusión que tuvo con él poco antes de su boda y él le confiesa que su hijo intentó llegar a la boda con intención de detenerla.

Mientras, Joaquín muestra su felicidad ante Gema y Teo con los progresos de su nuevo negocio. Aunque Gema se muestra un tanto cansada y su marido teme que todo sea por culpa de su cardiopatía. Paralelamente, Luis estalla en el laboratorio cuando Cristina le muestra que Brossard ha comercializado el perfume que ellos crearon y que les robaron. Tras ello, el perfumista decide renunciar y dimitir pese a que Cristina trata de impedirlo. Una decisión que sorprende también a su familia

Gabriel le informa a Marta de que el ayuntamiento les ha puesto una multa por un error administrativo en la obra para reconstruir la caldera y le propone recurrir a Pelayo para que les ayude a evitar tener que pagar la multa. Asimismo, el abogado tiene un fuerte desencuentro con María cuando le reprocha que siga enamorada de Andrés.

En la fábrica, todos se preparan para la llegada de una delegación de Brossard y Cloe no duda en pedirle a Carmen y Tasio que le ayuden para ofrecer una imagen impecable a los franceses. Por otro lado, la francesa vuelve a mostrar un acercamiento y complicidad con Marta al pedirle su colaboración en la distribución de Lavanda del Rey.

Después de su conversación con Damián, Begoña se abre con Luz y le muestra su preocupación por Andrés. Finalmente, Andrés ha viajado hasta Tenerife para seguir la pista que le dio el detective y trata de encontrar a la madre de Gabriel, a la que todos daban por muerta.

Capítulo 445 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 26 de noviembre

Gabriel se entera por el dueño de Brossard que hay alguien que le está investigando en París y tanto él como María llegan a la conclusión de que puede ser Andrés y que por tanto ha recuperado la memoria y sabe que fue él quién saboteó la sala de calderas. Aunque el abogado cree que tiene que ser otra persona.

Pero la realidad es que Andrés está en Tenerife conociendo a la madre de Gabriel tratando de conseguir información sobre su primo y saber quién es en realidad. Así se hace pasar por un amigo para descubrir cosas de su pasado. Pero la mujer le dice que hace tiempo que no sabe de su hijo y que solo le paga su estancia.

Después de enterarse por Gaspar de la situación familiar de Cristina, la joven termina hablándole de Irene y José. Por su parte, Cloe y Marta siguen acercándose cada vez más hasta llegar a hablar de asuntos más íntimos y alejados del trabajo. Y Marta no duda en pedirle a Pelayo que intervenga para solucionar el tema de la multa.

Joaquín se enfrenta a su primer gran escollo con su empresa de embalaje porque una de las máquinas tiene un gran fallo. Aunque después recibe la mejor de las noticias cuando le informan de que su empresa ha conseguido la exclusividad del uso del papel de burbujas en todo el país. Por si fuera poco, tanto Luis como Luz deciden ayudarle económicamente para financiar el arreglo de la troqueladora. Por otro lado, finalmente, Luis decide encararse con Cloe por el tema del perfume y opta por seguir luchando y no dimitir de su puesto. Y Digna no duda en animar a Damián.

La delegación francesa de Brossard llega a Perfumerías De La Reina y quedan encandilados. Después, se desplazan a la cantina para disfrutar de una noche de fiesta que hace que Carmen se sienta muy incómoda por su actitud de libertinaje. Por último, Pelayo recibe la visita de Francisco Cárdenas, quien fuera su adversario en el nombramiento como gobernador civil, y que llega con ganas de vengarse tras descubrir sus artimañas.

Capítulo 446 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 27 de noviembre

Luz se muestra muy preocupada por el estado de Gema y no duda en advertirla para que se someta a una revisión y guarde reposo, pero su cuñada se niega. También María se niega a dejarse ayudar tanto por Damián como por Begoña ante su última caída.

Andrés llama a casa para tranquilizar a su familia y pedirles que no se preocupen y que tardará en volver. Paralelamente, el De La Reina se encuentra en un compromiso después de que delia descubra que le ha engañado. Tras ello, Andrés opta por contarle toda la verdad y la mujer se queda en shock al saber que va a ser abuela. Y además muestra su sorpresa al ver que su hijo ha perdonado a Damián a pesar de todo el daño que le hizo a su hermano Bernardo.

Carmen se muestra distante con Tasio después de que su marido disfrutara de una noche de fiesta y libertinaje con los franceses pues teme que vuelva a ser como era en el pasado. Mientras, Cloe y Marta siguen mostrándose cada vez más cómplices al trabajar en el lanzamiento del nuevo perfume.

Pelayo informa a Gabriel y Marta de que no va a poder ayudarles para evitar la multa debido a las amenazas de Francisco Cárdenas y termina enfrentándose con el abogado.

Tras decidir mantenerse en el laboratorio, Luis consigue junto a Begoña y Luz convencer a una farmacéutica para sacar adelante su ungüento para la piel con las condiciones que ellas pedían. Mientras, Cristina descubre que Beltrán sigue enamorado de ella y por ello ha cancelado su boda con Loreto.

Capítulo 447 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 28 de noviembre

Gema sufre un fuerte mareo provocando que Luz se alerte sobre su grave estado y decide avisar al cardiólogo para asegurarse de que la salud de su cuñada no corre peligro.

María está dispuesta a dar un giro a su vida tras una conversación con Begoña y se presenta en la fábrica para pedir una oportunidad laboral y es que quiere dejar atrás la dependencia que tiene de los De La Reina y buscarse un sustento por ella misma. Y Cloe no duda en hacerle una propuesta de trabajo. Mientras, Cloe le propone a Marta tener una cita fuera de la empresa para buscar inspiración para el nuevo perfume.

Cristina decide confesarse con Claudia y le cuenta su preocupación porque Beltrán siga enamorado de ella buscando una nueva oportunidad. Paralelamente, Luis le propone a la joven un nuevo reto para tratar de animarla. Y Joaquín se muestra entusiasmado ante los progresos de su negocio de embalaje.

Por su lado, Carmen vuelve a mostrarse muy molesta con Tasio porque ha vuelto a disfrutar de una noche de fiesta con los franceses y no duda en encararse con él. Pero él trata de excusarse.

En casa de los De La Reina, Gabriel y Begoña firman los papeles para la adopción de Julia con el apoyo de Damián. Y justo entonces, Andrés vuelve a Toledo dispuesto a desenmascarar a su primo tras todo lo que ha descubierto en Tenerife al hablar con Delia.