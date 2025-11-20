'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 21 de noviembre: La boda secreta de Begoña y Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho el pasado miércoles registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta se enfrentaba con Cloe por los nuevos uniformes para la tienda. La creación del nuevo perfume pret-a-porter provocaba un gran enfrentamiento entre Luis y Cristina. El perfumista consideraba que lo más importante es la calidad mientras ella cree que hay que adaptarse a las decisiones de los franceses.

Y tras ello, Cloe no dudaba en recordarle a Luis que tiene que hacer caso de las directrices de Brossard y felicitaba a Cristina por su buen hacer provocando que el Merino amenace con abandonar la fábrica siguiendo los pasos de su hermano. Por su parte, Digna se debatía internamente si debería apoyar a Joaquín e involucrarse en su empresa de embalaje.

Luz y Begoña recibían una importante oferta económica de una farmacéutica para comprar la fórmula del ungüento pero ambas decidían rechazarlo porque supone tener que dejar el proyecto. Paralelamente, Andrés se citaba con Begoña para hablar de todo lo que pasó antes del accidente y le contaba que Gabriel fue quién provocó la explosión con la complicidad de María y dejaba a Begoña completamente descolocada.

María trataba de seguir con su recuperación y cuando trata de usar el andador terminaba cayéndose. Y Damián que es incapaz de levantarla se derrumbaba completamente por la impotencia de no poderle ayudar. Y Gabriel pillaba a María con un as bajo la manga: la carta de Enriqueta.

Tras su conversación con Andrés, Begoña decidía indagar para saber si el ex militar tiene razón y terminaba dándose cuenta de que Andrés solo está actuando por celos. Por ello, no dudaba en poner una fecha inminente para su boda con Gabriel y acabar de una vez por todas con la relación con su cuñado.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 442 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 21 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 442 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín no duda en hablar mal de Cloe y las decisiones de los franceses en la colonia a sus espaldas ganándose su enemistad. Tras ello, la francesa le amenaza con que Brossard puede prescindir de él en cualquier momento si sigue con esa actitud.

Manuela opta por pedir consejo a Digna sobre que hacer con Damián ante su fuerte preocupación por el estado del patriarca. Digna acepta ayudar a Damián, pero al verlo se queda sorprendida por su estado. Asimismo, Digna también decide ayudar a su hijo Joaquín y este termina contratándola para su empresa de embalaje.

Begoña y Gabriel deciden casarse en secreto sin que apenas nadie se entere. Pero don Agustín desaprueba las prisas de la pareja para pasar por el altar. Mientras, Andrés al descubrirlo trata de impedir la ceremonia con urgencia haciendo todo lo posible para tumbarlo.

Cloe y Marta se reúnen para perfilar los nuevos uniformes de las dependientas tras sus desencuentros. Al final ambas consiguen acercar posturas y encuentran un punto medio entre la sofisticación francesa y la identidad tradicional de Perfumerías De La Reina.

Claudia respalda a Maripaz cuando surgen las primeras dudas sobre su adaptación, sin saber que algo completamente inquietante podría estar ocurriendo en la vida personal de la encargada a sus espaldas.