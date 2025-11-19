'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 20 de noviembre: el golpe definitivo de Begoña a Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho el pasado miércoles registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés trataba de sonsacar información sobre Gabriel a Cloe pero se quedaba con las ganas para poder conectar la llegada de Brossard con su primo. Mientras, Digna se mostraba desolada ante Joaquín y Gema después de no haber conseguido el puesto de profesora en el colegio.

Carmen presentaba a Claudia y David en la cantina y ambos descubrían que tienen mucho en común. Cloe ponía al corriente a Marta con la decisión de Brossard de imponer nuevos uniformes a las dependientas que son idénticos a los de Francia. Tanto Marta como Claudia y Gema están en contra del cambio. Y después, Marta no dudaba en criticar a Cloe ante Pelayo.

Luz y Begoña le presentaban su proyecto de ungüento a una empresa farmacéutica pero su encuentro no salía como esperaban ante los comentarios machistas del representante. Pero ambas no se daban por vencidas para poder sacarlo adelante.

Manuela compartía con Claudia su preocupación sobre el estado de Damián y la dependienta empezaba a notar que su tía se está enamorando de su jefe y su tía terminaba confesándolo aunque sabe que no tiene nada que hacer. Y en la colonia, Cristina recogía sus cosas para dejar hueco a Mari Paz.

Joaquín llegaba a la conclusión de que necesita invertir todos sus ahorros para sacar adelante su nueva empresa de embalaje. Y Andrés decidía contarle a Begoña que ha recordado cómo fue Gabriel quién saboteó la sala de calderas y provocó la explosión pero el abogado le interrumpía.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 441 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 20 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 441 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta se enfrenta con Cloe por los nuevos uniformes para la tienda. La creación del nuevo perfume pret-a-porter provoca un gran enfrentamiento entre Luis y Cristina. El perfumista considera que lo más importante es la calidad mientras ella cree que hay que adaptarse a las decisiones de los franceses.

Y tras ello, Cloe no duda en recordarle a Luis que tiene que hacer caso de las directrices de Brossard y felicita a Cristina por su buen hacer provocando que el Merino amenace con abandonar la fábrica siguiendo los pasos de su hermano. Por su parte, Digna se debate internamente si debería apoyar a Joaquín e involucrarse en su empresa de embalaje.

Luz y Begoña reciben una importante oferta económica de una farmacéutica para comprar la fórmula del ungüento pero ambas deciden rechazarlo porque supone tener que dejar el proyecto. Paralelamente, Andrés se cita con Begoña para hablar de todo lo que pasó antes del accidente y le cuenta que Gabriel fue quién provocó la explosión con la complicidad de María y deja a Begoña completamente descolocada.

María trata de seguir con su recuperación y cuando trata de usar el andador termina cayéndose. Y Damián que es incapaz de levantarla se derrumba completamente por la impotencia de no poderle ayudar. Y Gabriel pilla a María con un as bajo la manga: la carta de Enriqueta.

Tras su conversación con Andrés, Begoña decide indagar para saber si el ex militar tiene razón y termina dándose cuenta de que Andrés solo está actuando por celos. Por ello, no duda en poner una fecha inminente para su boda con Gabriel y acabar de una vez por todas con la relación con su cuñado.