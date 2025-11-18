'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 19 de noviembre: Jarro de agua fría de Begoña y la confesión de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho el pasado miércoles registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Digna compartía sus sospechas sobre Gabriel con Damián dejando claro que no se va a ganar su aprecio hasta que no le demuestre que es un buen padre con Julia. Pero él defendía profundamente a su sobrino y termina desahogándose con Manuela que no dudaba en apoyar a su jefe. Después, Digna se postulaba para ser la nueva profesora de labores del hogar.

Paco se despedía de Luis y Cristina pues se marcha de Toledo para trabajar en una empresa italiana. Con la salida de su ayudante, el perfumista optaba por retomar su trabajo directo con Cristina pues consideraba que no tiene sentido tener dos equipos. Ella le dejaba claro que no van a tener ningún problema.

Gabriel trataba de convencer a Cloe para mantener el proyecto de la casa cuna y para ello Claudia proponía una solución: hacerse cargo ella de los gastos de alquiler del local y finalmente la francesa acepta. Después en la cantina, tras una discusión con Cloe, Gaspar le hablaba del ungüento de Luz y Begoña y la francesa le mostraba el interés de Brossard para comercializarlo pero la doctora lo rechaza.

Joaquín hacía un gran descubrimiento sobre un material que podría revolucionar su negocio de embalaje aunque llevarlo a la práctica no va a ser nada fácil. Finalmente, Andrés decidía preguntarle a Marta sobre sus sospechas y terminan discutiendo pues Marta no dudaba en defender a Cloe.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 440 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 19 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 440 de 'Sueños de Libertad' del miércoles, 19 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés trata de sonsacar información sobre Gabriel a Cloe pero se queda con las ganas para poder conectar la llegada de Brossard con su primo. Mientras, Digna se muestra desolada ante Joaquín y Gema después de no haber conseguido el puesto de profesora en el colegio.

Carmen presenta a Claudia y David en la cantina y ambos descubren que tienen mucho en común. Cloe pone al corriente a Marta con la decisión de Brossard de imponer nuevos uniformes a las dependientas que son idénticos a los de Francia. Tanto Marta como Claudia y Gema están en contra del cambio. Y después, Marta no duda en criticar a Cloe ante Pelayo.

Luz y Begoña le presentan su proyecto de ungüento a una empresa farmacéutica pero su encuentro no sale como esperaban ante los comentarios machistas del representante. Pero ambas no se dan por vencidas para poder sacarlo adelante.

Manuela comparte con Claudia su preocupación sobre el estado de Damián y la dependienta empieza a notar que su tía se está enamorando de su jefe y su tía termina confesándolo aunque sabe que no tiene nada que hacer. Y en la colonia, Cristina recoge sus cosas para dejar hueco a Mari Paz.

Joaquín llega a la conclusión de que necesita invertir todos sus ahorros para sacar adelante su nueva empresa de embalaje. Y Andrés decide contarle a Begoña que ha recordado cómo fue Gabriel quién saboteó la sala de calderas y provocó la explosión pero el abogado le interrumpe.