'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 18 de noviembre: Una marcha y un gran descubrimiento

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho el pasado miércoles registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés se llevaba un fuerte revés al enterarse por el abogado de Remedios que se niega a entrevistarse con él en prisión después de la presión de Gabriel. Y por si fuera poco, su primo quiere casarse con Begoña en un mes y por ello le pedía al detective Ángel Ruiz que aligere su investigación.

Por su parte, Begoña anunciaba a la familia que Brossard ha decidido eliminar el puesto de enfermera en el dispensario. Al saberlo, Gabriel proponía intervenir para hablar con Cloe y revertir su decisión pero la enfermera lo declinaba como ya hizo con Luz. Paralelamente, Cloe decidía visitar a María para tenerla de su lado en la junta de accionistas.

Claudia celebraba el nombramiento de Mari Paz como nueva encargada de la casa-cuna. Pero su gozo en un pozo porque Brossard considera que esa iniciativa no es necesaria ante los problemas económicos que acarrea Perfumerías De La Reina. Y al saberlo, Begoña decidía intervenir pero al no servir de nada terminaba pidiéndole ayuda a Gabriel.

Digna y Julia compartían un momento entrañable en la cocina y la niña trataba de convencer a su abuela para que enseñe labores del hogar. Mientras, Cristina acompañaba a Beltrán a la tienda para comprar el regalo para su prometida y el chico aprovechaba para entregarle su invitación de boda.

Joaquín descubría un fallo en el embalaje de Brossard y tras ello decidía montar su propio negocio de empaquetado ahora que se ha quedado sin trabajo. Gabriel optaba por visitar a Digna para demostrarla que puede confiar en él pero ella sigue teniendo sus reticencias. Y finalmente, Andrés le dejaba claro a María que su relación no tiene ningún futuro y es mejor finalizarla porque ha recordado que antes del accidente ya descubrió que podía andar y que Gabriel saboteó la sala de calderas y ambos estaban compinchados.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 439 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 18 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Digna comparte sus sospechas sobre Gabriel con Damián dejando claro que no se va a ganar su aprecio hasta que no le demuestre que es un buen padre con Julia. Pero él defiende profundamente a su sobrino y termina desahogándose con Manuela que no duda en apoyar a su jefe. Después, Digna se postula para ser la nueva profesora de labores del hogar.

Paco se despide de Luis y Cristina pues se marcha de Toledo para trabajar en una empresa italiana. Con la salida de su ayudante, el perfumista opta por retomar su trabajo directo con Cristina pues considera que no tiene sentido tener dos equipos. Ella le deja claro que no van a tener ningún problema.

Gabriel trata de convencer a Cloe para mantener el proyecto de la casa cuna y para ello Claudia propone una solución: hacerse cargo ella de los gastos de alquiler del local y finalmente la francesa acepta. Después en la cantina, tras una discusión con Cloe, Gaspar le habla del ungüento de Luz y Begoña y la francesa le muestra el interés de Brossard para comercializarlo pero la doctora lo rechaza.

Joaquín hace un gran descubrimiento sobre un material que podría revolucionar su negocio de embalaje aunque llevarlo a la práctica no va a ser nada fácil. Finalmente, Andrés decide preguntarle a Marta sobre sus sospechas y terminan discutiendo pues Marta no duda en defender a Cloe.