Rubén Amón y Rosa Belmonte traspasan líneas rojas y abogan por el cierre de TVE con esta grave acusación

TVE se convirtió en blanco de salvajes ataques de Rubén Amón y Rosa Belmonte en 'El Hormiguero' de Pablo Motos durante su última participación. Palabras muy gruesas que están dando mucho que hablar con las que se acusó a la corporación pública de estar manipulada al servicio del sanchismo.

Los hechos se produjeron a raíz de la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras acusaciones de parcialidad y manipulación en la emisión de un programa sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Un tema que abordó el talk show de Antena 3 en la tertulia.

"Y estamos hablando de un defecto de edición y no de una categoría de manipulación, que es lo que se sucede con TVE de unos años a esta parte. En TVE tenemos una programación orientada sistemáticamente a la vanagloria y propaganda al Presidente del Gobierno con el dinero de todos y con el presupuesto de nuestra ética periodística", clamó Rubén Amón sin pudor.

Que, a continuación, abogaba por el fin de la cadena pública: "Si la televisión pública, no es neutral, yo no quiero a la televisión pública. Y en España lleva muchos años, y ahora de forma mucho más contundente, dedicándose específicamente a la programación política, desde la mañana hasta la noche, cargando siempre sobre la propaganda que le interesa al Presidente".

"Las televisiones públicas deberían ser fulminadas, no deberían de existir", añadió Rosa Belmonte, cruzando líneas rojas intolerables. Por su parte, Juan del Val no tardaba en tomar la palabra, y lo hacía para apuntar a los que, según él, son los verdaderos culpables de lo que está pasando: "Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos".

"Se está manipulando información y es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas", afirmó el escritor. "Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos", aseveró Juan del Val en 'El Hormiguero'. En su opinión, "deberíamos no tolerarlo".



