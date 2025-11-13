¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 13 de noviembre?

Tras recibir una vez más a David Bustamante, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano se reencontró con el intérprete casi un año después de su primera visita al espacio de TVE para conocer todos los detalles de 'Inédito', el nuevo álbum de estudio del cantante y los tres últimos conciertos de su gira por teatros.

La visita del artista se tradujo en un 13% de share y 1.666.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 15.5% de share y 1.940.000 espectadores gracias a la visita de Pablo Alborán. Por su parte, 'La isla de las tentaciones 9' consiguió un 11.6% de cuota de pantalla y 1.454.000 seguidores durante su tercera emisión de la semana.

El invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 13 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Mariano Rajoy, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo libro 'El arte de gobernar. Secretos y fundamentos de la sabiduría política'. Por su parte, David Broncano podría terminar la semana repitiendo invitado una vez más con su principal competidor.

Pablo Alborán continúa sumido en promoción tras el lanzamiento de 'KM 0', su nuevo álbum de estudio que salió a la luz el pasado viernes y cuyo primer single ya presentó en 'La Revuelta' hace meses. Un importante lanzamiento que el malagueño ha compaginado con sus encuentros con la prensa a raíz de su debut como actor en la segunda temporada de 'Respira' en Netflix.

Así, el cantante, viejo amigo del programa, se reencontraría con David Broncano apenas 24 horas después de su visita a 'El Hormiguero' este miércoles, donde también presentó su nueva música. Cabe destacar que el artista también ha acudido previamente al 'Late Xou' de Marc Giró y de regresar al espacio de entrevistas estrella de La 1, esta sería su segunda visita al humorista tras su única aparición en la primera temporada.