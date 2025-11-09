La entrevista con la que Joaquín Prat se rearma ante el recorte de 'El tiempo justo' en las nuevas tardes de Telecinco

El próximo lunes Telecinco volverá a vivir una revolución en sus tardes con la llegada de 'GH: la vida en directo', la tira diaria sobre la última hora de 'GH 20' con Jorge Javier Vázquez y Nagore Robles. Un estreno que obligará a reajustar el resto de la parrilla con 'El tiempo justo' de Joaquín Prat como el más afectado.

Así, 'El tiempo justo' verá recortada su duración en 45 minutos, lo que sin duda hará que el programa de Joaquín Prat tenga que reajustar también sus contenidos. Algo que ya se ha empezado a notar esta semana con menor presencia de la política y la eliminación del cara a cara entre colaboradores.

Lo que parece que 'El tiempo justo' seguirá potenciando son las entrevistas. Después de que esta semana, Joaquín Prat haya recibido en su plató a rostros como Colate Vallejo-Nágera o Arantxa de Benito, el próximo lunes el programa de Unicorn Content ha cerrado otra entrevista que podría generar más de un titular.

Y es que según avanza El Confi TV, Joaquín Prat recibirá en el programa a Fabiola Martínez. La ex de Bertín Osborne regresa así a la televisión después de que recientemente asegurara que se iba a apartar de la pequeña pantalla pues no había quedado muy contenta de su paso por 'Baila como puedas' en TVE.

Lo mejor de todo es que con su visita a 'El tiempo justo', Fabiola Martínez le hará la competencia a la que fue su jefa y sus compañeros pues cabe recordar que fue colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3. En su entrevista con Joaquín Prat, la ex mujer de Bertín hablará de la reciente entrevista de la hija del cantante, Eugenia Osborne, en 'De Viernes' y de su relación actual con el padre de sus hijos.

Así quedan las nuevas tardes de Telecinco con recorte de 'El tiempo justo'

Como decimos, 'El tiempo justo' pierde desde el lunes 45 minutos pasando a emitirse de 15:45 a 17:45 horas, con lo que 'El diario de Jorge' adelantará su comienzo y pasará a emitirse de 17:45 a 19:15 horas. También 'Agárrate al sillón' cambia de horario para dejar su hueco a 'GH: la vida en directo'.

Así serán las nuevas tardes de Telecinco:

15:45h - 'El tiempo justo'

17:45h - 'El diario de Jorge'

19:15h - 'Agárrate al sillón'

20:15h - 'GH: la vida en directo'