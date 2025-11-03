Joaquín Prat tiene que impugnar la intervención de Inda en Telecinco: "Si quieres nos haces la escaleta"

Este lunes es un día con mucha información tras la dimisión de Carlos Mazón, la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza que investiga la DANA así como el comienzo del juicio al fiscal general del Estado. Y ante esto, Eduardo Inda no dudaba en lanzar una pregunta en 'El tiempo justo' obligando a Joaquín Prat a pararle los pies.

De primeras, Joaquín Prat no dudaba en cuestionar lo raro que ha sido la dimisión de Carlos Mazón. "Él ha renunciado a su cargo sin convocar además nuevas elecciones, pero ha sembrado un poco la duda, no se sabía si había dimitido o no y ha trascendido que va a pedir una baja médica", empezaba diciendo el presentador.

"Eduardo, tú sostienes que lo de la baja médica no es verdad", le decía entonces Joaquín Prat a Eduardo Inda. "Bueno a mí Carlos Mazón, no me lo ha dicho un marciano ni un tercero, me ha dicho Mazón a las 13:15 que es falso, que no se va a pedir ninguna baja médica aunque si que su médico le dijo hace varias semanas que tuviera cuidado porque estaba poniendo en riesgo su propia salud física", aseveraba el periodista.

"Pero él me ha desmentido que vaya a coger esa baja", incidía Inda. "¿O sea dimite por razones médicas?", repreguntaba Joaquín. "Bueno dimite porque no podía más. Si tú vas todos los días por la calle y te llaman asesino, hijo de puta y todo por su orden pues al final dimites", añadía el periodista.

Joaquín Prat le recuerda a Inda que él no es Feijóo tras lo que suelta en 'El Tiempo Justo'

Era entonces cuando Eduardo Inda se dirigía a Joaquín Prat para preguntarle por el juicio del fiscal general del Estado. "Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo empieza el juicio del fiscal general del Estado?", le soltaba el periodista. "Ha comenzado hoy", contestaba Prat.

"Si quieres vienes tú y nos haces la escaleta, ehhh", le replicaba Joaquín Prat. "No, si lo digo en general porque, ¿en el PP no se han enterado de que hoy empezaba el juicio histórico al fiscal general del Estado y proceden a la dimisión de Mazón justo hoy?", defendía Inda. "Eso es lo mismo que ha dicho Santiago Abascal", le recordaba el presentador de 'El tiempo justo'. "Por eso lo pregunto", añadía Inda. "Pues pregúntaselo al señor Feijóo", concluía Joaquín Prat dejándole claro a su compañero que no era a él a quién le tenía que cuestionar.