Marta Flich se lanza a llamar así a Carlos Mazón y le da la puntilla con una frase final para la posteridad

Marta Flich ha puesto en su sitio a Carlos Mazón nada más oírle en su declaración institucional en la que ha anunciado su dimisión como president, manteniendo el escaño para conservar la condición de aforado y la protección ante la justicia, y en la que acusado al Gobierno Central de abandono en las primeras horas de la DANA y en la actualidad.

Ha dicho que "la falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa" y que "aún lo sigue siendo". "Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos", ha llegado a afirmar. En todo momento, el político del PP ha echado balones fuera, se ha presentado como víctima y ha mentido hasta el último segundo sin pudor alguno.

Mazón ha sostenido su teoría del apagón informativo una vez más, algo que ya la jueza de Catarroja desmontó en la instrucción, y ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la AEMET de no hacer su trabajo y de no avisar. Otra mentira más.

En paralelo, y como prueba de la bajeza política que impera, Carlos Mazón ha dejado una frase que ha sido interpretada como un vil ataque a Pedro Sánchez: "Espero que cuando baje un poco el ruido la sociedad pueda distinguir a un hombre que se ha equivocado de una mala persona".

Ante esta indigna comparecencia con la que adelantaba su retirada, Marta Flich se ha mojado a fondo en sus redes sociales. La presentadora de La 1 de TVE ha puesto un primer post en la red social X evidenciando las falsedades por minuto que estaba pronunciando en su discurso: "Mazón no se baja de la mentira ni un solo día".

Y no se ha quedado ahí, pues Marta Flich ha elevado el tono y ha calificado a Mazón como "el President del BULO". "Se va sin aclarar absolutamente NADA y en un ejercicio de mediocridad sin precedentes", ha sentenciado la comunicadora sin ambages.