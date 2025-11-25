Gala 11 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la inédita hoguera de confrontación de Gilbert y Claudia

En directo
Juanpi ve las imágenes de la hoguera de Sandra y su madre
Pero además ante la gravedad de lo sucedido en la hoguera de las chicas, Sandra Barneda llega con nuevas imágenes para los chicos y Juanpi ve el vídeo de la hoguera entre Sandra y su madre Carmen.
Tras verlo, Juanpi se derrumba al ver a su madre y todo el cara a cara que tuvo con su madre. «Gracias por traerla. Yo necesitaba que ella viera como Sandra porque la quería como una hija, me da vergüenza que haya venido y haya visto esto», asegura el gaditano.
Los chicos eligen a sus nuevas citas
Por otro lado, Sandra Barneda les pide a los chicos que elijan a su soltera favorita para una tercera cita:
- Rodri elige a Olatz sin pensárselo.
- Álvaro tampoco lo duda al darle a Érika una nueva cita.
- Juanpi le da la cita a Mara.
- Darío escoge a Cristina para su nueva cita.
Sandra Barneda llega a Villa Montaña
Sandra Barneda llega a Villa Montaña para informar a Gilbert de la decisión de sus compañeros de pedir una hoguera de confrontación con Claudia tras ver las imágenes.
«Sinceramente no me parece justo que haya una hoguera de confrontación sin mi consentimiento pero entiendo que mis compañeros la han pedido porque han visto unas imágenes muy graves», defiende el de Mallorca.
Por otro lado, Gilbert confiesa que sus sentimientos por Claudia no han cambiado. Y Sandra Barneda le explica cuáles serán los próximos pasos tras la hoguera de confrontación y que sino la acepta Claudia tendrá que abandonar el reality de forma inmediata sin que puedan hablar ni verse.
Juanpi también hace saltar la alarma
Juanpi ya no aguanta más y también se mete en la cama con su tentadora. «Hemos decidido dormir juntos y al final se ha puesto la cosa caliente y me he contrado con el Juanpi malo», suelta él. Un acto que provoca que la luz de la tentación suene en Villa Playa.
Gilbert activa la alarma en Villa Playa
Y arrancamos a lo grande con Gilbert haciendo sonar la alarma de la tentación en Villa Playa tras irse con Noelia a su habitación y haber dormido juntos. «esta super triste y me da cariño que es lo que necesito», asegura el de Mallorca.
Al día siguiente, Gilbert les confiesa a sus compañeros que la tensión estaba muy acalorada y tenía ganas de dar un paso más con su tentadora pero prefería esperar y aguantarse.
¡Arranca la undécima entrega de 'La isla de las tentaciones 9'
Y ahora si que sí arranca la undécima entrega de ‘La isla de las tentaciones 9’ con un breve avance de lo que vamos a ver hoy juntos con la hoguera de confrontación de Gilbert y Claudia como contenido estrella.
Y también antes vemos un pequeño resumen de la explosiva hoguera de chicas de ayer con todas las concursantes explotando por las imágenes de sus parejas y con el cara a cara entre Sandra y su suegra Carmen.
Esta noche, Gilbert dará un paso más con Noelia y tendrá lugar la tercera elección de citas.
¡Muy atentos! Porque en el undécimo capítulo de ‘La Isla de las Tentaciones’, que Telecinco emitirá esta noche, previamente, Gilbert dará un paso decisivo con Noelia, lo que activará la luz de la tentación, generando un terremoto emocional en Villa Playa. A la par, Claudia y Gerard se plantean si seguir durmiendo juntos y Mayeli continúa sin asimilar las imágenes que ha visto de Álvaro en la hoguera. La preocupación entre las chicas aumentará con una nueva activación de la luz de la tentación. Por último también llegará el momento de la tercera elección de citas.
La primera hoguera de confrontación de la historia solicitada por los compañeros de Gilbert en la próxima gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
Mucho ojo a lo que se nos viene hoy martes, porque ‘La Isla de las Tentaciones’ acogerá por primera vez una hoguera de confrontación solicitada por los compañeros de uno de los protagonistas, quienes tomarán esta decisión crucial después del último visionado ante el fuego. Esta noche, Sandra Barneda irrumpirá en Villa Montaña para comunicar a Gilbert la decisión de sus compañeros y en Villa Playa para anunciar la convocatoria a Claudia. ¿Acudirá la participante al reencuentro con su pareja o decidirá abandonar la experiencia sin retomar el contacto y dando un paso definitivo ocn Gilbert?
'La isla de las tentaciones' ya prepara su décima edición
Telecinco ha anunciado este martes la renovación de ‘La isla de las tentaciones’ por una décima edición, que comenzará su grabación el próximo mes de enero con cinco nuevas parejas que se someterán a la difícil prueba de superar la tentación.
De esta manera, la cadena adelanta el plan de grabación del reality en plena emisión de la novena y que podría indicar que se emitirán las nuevas entregas antes del próximo verano.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
¿Quiénes son todos los solteros y solteras tentadores de la novena edición?
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona. Toda la información de los 16 solteros y solteras tentadores:
¿Quiénes son las cinco parejas que participan en la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las parejas de participantes que continúan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Rodri y Helena y Darío y Almudena. A ellos se sumó después una quinta pareja, Álvaro y Mayeli, que sustituyeron a Lorenzo y Nieves tras su expulsión disciplinaria. Toda la información de las parejas:
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy martes la Gala 11 de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ estrenará su undécimo capítulo este martes, 25 de noviembre, cuya emisión será reducida y limitada únicamente a la franja del access prime time. De esta forma, se anuncia su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mediaset Infinity. La duración de esta nueva gala se extenderá previsiblemente hasta las 23:00 horas, dando paso entonces a un nuevo capítulo de la temporada 14 de ‘La que se avecina’.
El programa 10 de 'La Isla de las Tentaciones 9', hoy martes 25 de noviembre en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del undécimo programa de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality va a vivir la primera hoguera de confrontación de la historia solicitada por los compañeros de uno de los protagonistas, Gilbert, y la convocatoria a Claudia.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al día de esta nueva temporada presentada de nuevo por Sandra Barneda, adelantarte a lo que va a suceder esta noche en la Gala 11 y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
