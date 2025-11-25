Gala 11 de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Última hora de la inédita hoguera de confrontación de Gilbert y Claudia

Juanpi ve las imágenes de la hoguera de Sandra y su madre

Pero además ante la gravedad de lo sucedido en la hoguera de las chicas, Sandra Barneda llega con nuevas imágenes para los chicos y Juanpi ve el vídeo de la hoguera entre Sandra y su madre Carmen.

Tras verlo, Juanpi se derrumba al ver a su madre y todo el cara a cara que tuvo con su madre. «Gracias por traerla. Yo necesitaba que ella viera como Sandra porque la quería como una hija, me da vergüenza que haya venido y haya visto esto», asegura el gaditano.