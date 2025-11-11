Euprepio Padula se fija en este significativo detalle de Rosalía en 'La Revuelta' y salta a opinar al instante

Euprepio Padula fue uno de los millones de espectadores que sintonizaron 'La Revuelta' de David Broncano anoche para ver a Rosalía, cuyo fenómeno de masas quedó patente en datos de audiencia con el récord histórico en cuota (20,4%) y en espectadores (2,7 millones) que le otorgó al programa de La 1 de TVE.

La emisión fue puro entretenimiento de principio a fin, destacando la apoteósica forma de recibir a la cantante internacional: con una disparatada junta de vecinos a modo de sketch que reunió a grandes rostros como Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Manuela Carmena, Alexia Putellas, Javi Calvo o Estopa.

🏠 Acta Junta General Extraordinaria de La Revuelta



ORDEN DEL DÍA

1. La vecina que canta

2. La pelota

3. El tonto del bombo



Asistentes:

Pedro Almodóvar

Alexia Putellas

Manuela Carmena

Maria Escoté

Javi Calvo

Joan Pradells

La Zowi

Carmen Machi

Estopa

Rosalía pic.twitter.com/w4e7CrhKD4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 10, 2025

Un plantel de excepción al que se acabó sumando Rosalía. Así fue el punto de partida de una velada histórica para 'La Revuelta', que se monopolizó con una entrevista a la artista catalana que derrochó un buenrollismo, una simpatía y una naturalidad que encandiló a todos.

Precisamente esa ingenuidad y sencillez fue lo que conquistó a Euprepio Padula, que se tomó unos segundos para compartir en sus redes sociales su impresión sobre la joven. El colaborador televisivo y abogado no pudo ser más claro con sus palabras en X.

"Hay decirlo todo, Rosalía no es solo una cantante increíble, es simpática, espontánea y auténtica", fueron los términos en los que Euprepio la calificó al ver su entrevista, concretamente la parte en la que apareció en el teatro en el que se rueda 'La Revuelta' con un bizcocho como regalo a Broncano, que acabó compartiendo con público de las batucas con mucha familiaridad.

Acto seguido, para rematar, Euprepio Padula citó a Mina, histórica cantante italiana: "Como diría Mina: 'sei grande, grande, grande'". Un post que ha arrasado con cinco mil 'me gusta' y subiendo.