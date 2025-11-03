Estefanía Molina le para los pies a Antonio Naranjo tras mentir en 'Ana Rosa': "No voy a tolerarlo"

Antonio Naranjo ha vivido un momento de alta tensión este lunes en la mesa política de 'El programa de AR' mientras desgranaba la dimisión de Carlos Mazón y las acusaciones a las que se enfrenta en la investigación de la DANA. Ha sido precisamente cuando Estefanía Molina ha puesto el foco en el papel del presidente tras la tardía activación de ES-Alert durante el día de la tragedia cuando el periodista la ha cortado de lleno.

"Si de lo que estamos hablando, y es lo que dice la jueza, es que se podrían haber evitado muertes si se hubiese mandado la alerta antes y hay una manera de acreditar que la gente que estaba en el CECOPI no podía contactar con este señor que era el que tenía que dar el ok para que se mandase la alerta...", ha comenzado señalando uno de los colaboradores antes de que Ana Rosa Quintana le frenase.

Estefanía Molina estalla ante el discurso de Antonio Naranjo sobre Mazón: "Soy politóloga, no necesito que me des una lección"

"No necesariamente", ha advertido entonces la presentadora del matinal de Telecinco mientras Estefanía Molina trataba de esclarecer el debate sobre las competencias de Mazón. "Hay quién sostiene que no, por ejemplo, el mando técnico político de la Consejería, porque protección civil y emergencias es competencia autonómica...", ha tratado de explicar la periodista sin éxito, pues Antonio Naranjo no ha tardado en corregirla.

Estefanía Molina y Antonio Naranjo en 'El programa de AR'

"No es competencia autonómica", señalaba de forma tajante el periodista enfureciendo a su compañera. "¿Cómo no va a ser protección civil competencia autonómica?", ha preguntado indignada la colaboradora mientras él trataba de argumentar su corte. "No Naranjo, no se puede discutir sobre la teoría de la gravedad, lo siento. Las cosas cuando las sueltas se caen al suelo", ha sentenciado Molina.

Sin embargo, Antonio Naranjo no ha tardado en enfrentarse a la colaboradora provocando el caos en la mesa de debate. "No perdona, la que discutes eres tú. Te lees la Ley de seguridad nacional", le ha espetado el presentador de Telemadrid. "Es que yo soy politóloga, no necesito que me des una lección de distribución competencial, muchas gracias, si quieres te lo explico yo", añadía entonces Estefanía.

"Que no, que eso es un error, es que no es verdad", ha insistido Naranjo cargando aún más el ambiente. "No voy a tolerar que me digas eso", ha señalado la politóloga, plantándose ante el discurso de su compañero. "Lee lo que dice la ley, protección civil está integrada en la ley de seguridad nacional", le volvía a pedir el periodista desoyendo su discurso.

"No, te lo lees tú, ¿Con quién te crees que estás hablando, con una indocumentada? Yo tengo dos carreras, si acaso tú", ha espetado Estefanía Molina, cada vez más molesta con el cruce de acusaciones que estaban protagonizando en directo. "Como si tienes quince, no te lo sabes", ha sentenciado Antonio Naranjo antes de que Ana Rosa Quintana estallase separando a ambos.

"¡Se acabó! Es una falta de respeto a los espectadores, porque cuando una persona está hablando por encima de otra no se entiende lo que se está diciendo. Y yo os pido por favor respeto y luego las controversias se explican cada uno en su tiempo", ha advertido la conductora de 'El programa de AR' con gesto serio desde el centro de la mesa.

"Pero hombre, es que si no no nos vamos a enterar ninguno y a mí me interesa mucho por ejemplo saber si era obligatorio que Mazón diera la orden de que se mandara la alerta, que parece que no", terminaba señalando la periodista, reprendiendo tanto a Antonio Naranjo como a Estefanía Molina por su incendiario rifirrafe que ha paralizado de lleno la tertulia política de este lunes.